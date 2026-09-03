Gwiazdy "M jak miłość" błyszczały na ramówce. Mamy ZDJĘCIA

Aktorzy z "M jak miłość" na prezentacji jesiennej ramówki TVP

Prezentacja nowej ramówki Telewizji Polskiej to zawsze doskonała okazja, by zobaczyć aktorów z czołowych seriali stacji. Wśród gości znaleźli się reprezentanci ekipy "M jak miłość", która po letniej przerwie wraca na ekrany z nowymi epizodami. Na ściance zapozowali słynni bracia Zduńscy, czyli bracia Rafał i Marcin Mroczkowie. Zjawił się też Mikołaj Roznerski, od lat grający Marcina Chodakowskiego. Obiektywy aparatów uchwyciły również Michalinę Sosnę, odtwórczynię roli Kamy.

Wśród reprezentantów serialu "M jak miłość" można było dostrzec także popularny duet związany z siedliskiem w Grabinie, a więc Dorotę (w tę postać wciela się Iwona Rejzner) oraz Bartka (Arkadiusz Smoleński).

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Główne wątki w nowym sezonie "M jak miłość". Kogo zabrakło na wydarzeniu?

Kolejny sezon "M jak miłość" dostarczy fanom sporo emocji i zwrotów akcji. Jednym z najbardziej intrygujących wątków będą dalsze perypetie Artura Rogowskiego (granego przez Roberta Moskwę) i jego bliska relacja z Joanną (Dominika Sakowicz). Ich romans wywołał potężny wstrząs w małżeństwie Artura i Marysi, a w zbliżających się odcinkach sprawy skomplikują się jeszcze bardziej.

Na imprezie zabrakło jednak Roberta Moskwy, a przynajmniej nie stanął do pamiątkowych fotografii z resztą ekipy z planu. Podobna sytuacja dotyczyła Dominiki Sakowicz, czyli ekranowej Joanny. Brak aktorów na tej oficjalnej imprezie nie zwiastuje rzecz jasna żadnych drastycznych zmian w ich serialowych losach.

Na ściance błyszczała za to Amanda Mincewicz, znana fanom "M jak miłość" jako Agnes, nieślubna córka Artura. Wśród gości ramówki dostrzeżono też Maurycego Popiela, czyli serialowego Olka Chodakowskiego, a także Hannę Turnau, wcielającą się w Sylwię Kostecką.

Które gwiazdy brylowały na ramówce TVP? Sprawdźcie galerię

Chociaż nie cała obsada "M jak miłość" wzięła udział w prezentacji jesiennej oferty TVP, była to świetna okazja, by podejrzeć aktorów, którzy lada moment znów zagoszczą w domach widzów. Nieobecność niektórych artystów na imprezie nie oznacza, że pożegnają się oni z serialem czy ich role zostaną obcięte. Premierowe odcinki "M jak miłość" po wakacyjnej przerwie można już oglądać na platformie TVP VOD, a emisję nowego, 1937. epizodu na antenie TVP2 zaplanowano na 7 września.

Ciekawi was, jak aktorzy znani z hitowego serialu wypadli na ściance? Zapraszamy do obejrzenia wszystkich fotografii w naszej specjalnej galerii!