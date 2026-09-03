US Open. Piter i Siskova odpadają z turnieju

Katarzyna Piter odpada w deblu

Katarzyna Piter i czeska tenisistka Anna Siskova pożegnały się z wielkoszlemowym turniejem US Open w Nowym Jorku. W czwartek, 3 września 2026 roku, przegrały w pierwszej rundzie debla z rosyjsko-chińskim duetem. Mecz zakończył się wynikiem 3:6, 2:6.

Rywalkami polsko-czeskiej pary były Rosjanka Jelena Pridankina i Chinka Qianhui Tang, które pewnie wygrały to spotkanie. Dla Katarzyny Piter oznacza to koniec rywalizacji w tej edycji turnieju deblowego na amerykańskich kortach twardych.

Jakie Polki jeszcze zagrają?

W turnieju debla podczas tegorocznego US Open polscy kibice wciąż mają powody do emocji. Na kortach zaprezentują się Maja Chwalińska i Magda Linette. Ich rywalkami w czwartek będą zawodniczki rozstawione z numerem piątym.

Polski duet zmierzy się z Chinką Hanyu Guo i Francuzką Kristiną Mladenovic. Wynik tego starcia zadecyduje o dalszym udziale polskich deblistek w nowojorskiej imprezie wielkoszlemowej.