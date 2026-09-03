Iga Świątek w trzeciej rundzie US Open. Z kim zagra polska tenisistka?

Kiedy Iga Świątek zagra w US Open?

Rozstawiona z numerem ósmym Polka zmierzy się z Marie Bouzkovą w najbliższą sobotę. Czeska tenisistka grająca z numerem 25. bez problemów pokonała w drugiej rundzie Brytyjkę Harriet Dart, wygrywając gładko 6:2, 6:2.

Nasza reprezentantka również nie miała kłopotów z awansem do kolejnej fazy turnieju w Nowym Jorku. Iga Świątek wyeliminowała wcześniej w czwartek argentyńską zawodniczkę Nadię Podoroską, triumfując na korcie 6:3, 6:2.

Jaki jest bilans meczów polskiej tenisistki?

Dotychczasowa historia spotkań obu zawodniczek zdecydowanie przemawia na korzyść polskiej zawodniczki. Świątek z Bouzkovą ma doskonały bilans 3-0, a ostatni raz tenisistki zmierzyły się ze sobą podczas drugiej rundy styczniowego Australian Open, gdzie Polka wygrała 6:2, 6:2.

Warto odnotować, że sytuacja w nowojorskiej imprezie nie jest pomyślna dla pozostałych naszych reprezentantek. Aktualnie 25-letnia Iga Świątek jest jedyną Polką, która pozostała w rywalizacji singlistek, ponieważ Maja Chwalińska, Magdalena Fręch i Magda Linette odpadły już w pierwszej rundzie.