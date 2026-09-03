Iga Świątek w trzeciej rundzie US Open. Z kim zagra polska tenisistka?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-09-03 20:45

Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Kolejną przeciwniczką reprezentantki Polski będzie Czeszka Marie Bouzkova. Iga Świątek poznała swoją rywalkę po tym, jak zawodniczka pewnie wyeliminowała w dwóch setach reprezentantkę Wielkiej Brytanii.

Nogi i ręka tenisistki z rakietą uderzającą w piłkę na korcie. O kolejnym meczu Igi Świątek przeczytasz w Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Nogi tenisistki i rakieta uderzająca w żółtą piłkę na korcie tenisowym.

Kiedy Iga Świątek zagra w US Open?

Rozstawiona z numerem ósmym Polka zmierzy się z Marie Bouzkovą w najbliższą sobotę. Czeska tenisistka grająca z numerem 25. bez problemów pokonała w drugiej rundzie Brytyjkę Harriet Dart, wygrywając gładko 6:2, 6:2.

Nasza reprezentantka również nie miała kłopotów z awansem do kolejnej fazy turnieju w Nowym Jorku. Iga Świątek wyeliminowała wcześniej w czwartek argentyńską zawodniczkę Nadię Podoroską, triumfując na korcie 6:3, 6:2.

Jaki jest bilans meczów polskiej tenisistki?

Dotychczasowa historia spotkań obu zawodniczek zdecydowanie przemawia na korzyść polskiej zawodniczki. Świątek z Bouzkovą ma doskonały bilans 3-0, a ostatni raz tenisistki zmierzyły się ze sobą podczas drugiej rundy styczniowego Australian Open, gdzie Polka wygrała 6:2, 6:2.

Warto odnotować, że sytuacja w nowojorskiej imprezie nie jest pomyślna dla pozostałych naszych reprezentantek. Aktualnie 25-letnia Iga Świątek jest jedyną Polką, która pozostała w rywalizacji singlistek, ponieważ Maja Chwalińska, Magdalena Fręch i Magda Linette odpadły już w pierwszej rundzie.

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