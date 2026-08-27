Laboratorium mefedronu w powiecie dębickim. Policja przejęła ponad 28 kg narkotyków

Likwidacja wytwórni narkotyków w powiecie dębickim

W dniach od 21 do 23 sierpnia 2026 roku funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Komendy Stołecznej Policji przeprowadzili działania na terenie jednej z posesji w **powiecie dębickim**. Akcję wspierali policjanci z komend w Rzeszowie oraz Dębicy, a ich celem było zatrzymanie osób zajmujących się produkcją zabronionych substancji. Na miejscu mundurowi ujawnili i zlikwidowali **profesjonalne laboratorium**, w którym wytwarzano między innymi mefedron. Funkcjonariusze zabezpieczyli kompletną linię produkcyjną oraz znaczne zapasy gotowych narkotyków syntetycznych.

Ponad 28 kilogramów mefedronu i zatrzymania obcokrajowców

Policjanci zatrzymali trzech mężczyzn zamieszanych w produkcję narkotyków, którymi są dwaj **obywatele Białorusi w wieku 37 i 31 lat** oraz **24-letni obywatel Ukrainy**. Podczas przeszukania domu zajmowanego przez te osoby mundurowi znaleźli ponad **28 kilogramów mefedronu** w formie kryształu przygotowanego do dystrybucji. Zabezpieczono także substancje znajdujące się na różnych etapach krystalizacji, które przekazano do analizy w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Dzięki interwencji przerwano proces wytwarzania i udaremniono wprowadzenie niebezpiecznych środków na rynek.

Zarzuty prokuratorskie i tymczasowy areszt dla podejrzanych

Zatrzymani mężczyźni zostali doprowadzeni do **Prokuratury Rejonowej w Dębicy**, gdzie prokurator nadzorujący postępowanie przedstawił im zarzuty dotyczące produkcji znacznych ilości narkotyków. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o zastosowaniu wobec wszystkich trzech podejrzanych **tymczasowego aresztowania**. Obecnie śledztwo w tej sprawie zostało przekazane do dalszego prowadzenia Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Funkcjonariusze CBŚP nadal prowadzą działania wymierzone w osoby stojące za narkotykowym procederem i zwalczają grupy zajmujące się produkcją niebezpiecznych substancji.

Źródło: Policja.pl