Zygmunt Chajzer przyszłą synową widział tylko dwa razy. Pojawi się na ślubie syna?

Filip Chajzer szykuje się do ślubu. Jego ukochana jest ponad 20 lat młodsza

W ostatnich miesiącach głośno było o nowym związku Filipa Chajzera. 41-letni prezenter na początku roku zaczął rozwijać własny podcast. Podczas pracy poznał 20-letnią obecnie Blankę. Po pierwszym spotkaniu wszystko potoczyło się bardzo szybko. W czerwcu gwiazdor potwierdził informację o zaręczynach, do których miało dojść kilka tygodni wcześniej.

Obecnie zakochani szykują się do ślubu. Według medialnych doniesień uroczystość odbędzie się pod koniec września w Krakowie. Przyjęcie weselne zostanie zorganizowane w restauracji przyjaciela prezentera. Jak dowiedział się "Super Express", świadkiem Filipa Chajzera będzie jego wieloletnia przyjaciółka Małgorzata Ohme. Psycholożka od samego początku kibicuje temu związkowi.

Na ślubie nie zabraknie bliskich Chajzera. Podczas prezentacji jesiennej ramówki TVN-u Zygmunt Chajzer został zapytany o weselne plany syna. W rozmowie z Eską potwierdził, że otrzymał już zaproszenie. Obecnie szuka odpowiedniego prezentu.

Dostaliśmy zaproszenie na ślub, wybieramy się. Ciągle zastanawiamy się nad prezentem ślubnym, bo to nie jest prosta sprawa. Myślę, że pójdzie bardziej w kierunku zaskoczenia i żartu - stwierdził w rozmowie z Maksymilianem Kluziewiczem.

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Zygmunt Chajzer o przyszłej synowej. Widzieli się zaledwie dwa razy

Zygmunt Chajzer opowiedział również o tym czy para młoda otrzymała jego błogosławieństwo. Okazuje się, że zostawia to osobą bardziej uduchowionym, sam życzy zakochanym "fajnego życia".

Ja nie jestem od błogosławieństw, od tego są inne osoby, bardziej uduchowione. Ja jestem od tego, żeby powiedzieć: "Kochani, przed wami całe życie, zróbcie wszystko, żeby to życie było fajne" - powiedział Chajzer senior.

Prowadzący "Idź na całość" miał już okazję poznać przyszłą synową. Do pierwszego spotkania doszło wiosną podczas przyjęcia urodzinowego Zygmunta Chajzera. W rozmowie z "Super Expressem" przyznał, że zrobiła na nim pozytywne wrażenie. Teraz okazuje się, że z Blanką spotkał się zaledwie dwa razy. Chociaż nie widują się często to prezenter mówi o niej w samych pozytywach.

Widzieliśmy się dwukrotnie. Ładna, fajna, miła dziewczyna - dodał Zygmunt Chajzer.

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