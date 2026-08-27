Finał Top of the Top Sopot Festival 2026. Rockowe hity i nieoczywiste duety w Operze Leśnej

Po trzech intensywnych dniach muzycznych zmagań o Bursztynowego Słowika i występów czołowych gwiazd, przyszedł czas na wielki finał. Organizatorzy postanowili diametralnie odmienić atmosferę, serwując solidną dawkę gitarowych brzmień i kultowych rockowych numerów, by następnie zaskoczyć publiczność niecodziennymi kolaboracjami międzypokoleniowymi.

Finał Top of the Top Sopot Festival 2026. Lista artystów na 27 sierpnia

Czwartkowy wieczór zainauguruje segment "Top of the Rock", w którym królować będą legendarne formacje i wokaliści polskiej sceny gitarowej. Na deskach Opery Leśnej zaprezentują się:

Lady Pank

Perfect & Łukasz Drapała

Małgorzata Ostrowska

Kobranocka

IRA Trio

Dżem

Mirosław Kalisiewicz

Tomasz Lipiński

Arek Jakubik i Dr. Misio

Gospodarzami tej części wydarzenia będą Klaudia El Dursi oraz Mateusz Hładki.

Samo zestawienie wykonawców stanowi swoistą muzyczną podróż w czasie, łączącą zespoły pamiętające złote lata 80. z twórcami wciąż aktywnie koncertującymi dla nowych rzesz słuchaczy.

Lady Pank i Dżem zagrają największe hity w Sopocie

Obecność Lady Pank na festiwalowej scenie gwarantuje potężną dawkę energii. Ich repertuar, obfitujący w nieśmiertelne hity takie jak "Mniej niż zero", "Kryzysowa narzeczona", "Zawsze tam, gdzie ty" czy "Tańcz głupia, tańcz", sprawi, że widzowie z pewnością dołączą do śpiewu. Równie gorącego przyjęcia można spodziewać się podczas występu zespołu Dżem, którego utwory od lat łączą pokolenia i style, obiecując wielki wspólny chór pod sopockim niebem.

Perfect z Łukaszem Drapałą w odświeżonym składzie

Interesująco zapowiada się również koncert Perfectu z wokalistą Łukaszem Drapałą. Legendarna grupa, której szlagiery wpisały się w kanon polskiej muzyki rozrywkowej, zaprezentuje się w nieco innej odsłonie niż przed laty. Udział nowego frontmana to szansa na świeże interpretacje kultowych przebojów pokroju "Autobiografii" czy "Nie płacz Ewka", a zaangażowanie publiczności odegra tu kluczową rolę.

Małgorzata Ostrowska zachwyci rockowym głosem na Top of the Top

Wśród gwiazd "Top of the Rock" nie zabraknie także Małgorzaty Ostrowskiej. Artystka, nierozerwalnie związana z zespołem Lombard i odnosząca sukcesy solowe, znana jest z potężnego wokalu, który doskonale sprawdzi się w amfiteatrze. Obok niej usłyszymy również Kobranockę, IRA Trio, Tomasza Lipińskiego oraz Arka Jakubika z formacją Dr. Misio.

Zaskakujące pary w "Duetach Nocy Letniej" w Operze Leśnej

Kolejna odsłona czwartkowego finału przeniesie widzów w zupełnie inny muzyczny wymiar. Zgodnie z informacjami na stronie festiwalu, ten segment zatytułowano "Duety Nocy Letniej". Na scenie zaprezentują się:

Maryla Rodowicz

Zalewski

Igor Herbut

Young Leosia

Zalia

Błażej Król

Misia Furtak

Natalia Szroeder

Konferansjerką zajmą się Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski.

19

Maryla Rodowicz i Young Leosia na jednej scenie w Sopocie

Trudno o bardziej jaskrawe zderzenie różnych epok muzycznych. Z jednej strony mamy Marylę Rodowicz, prawdziwą legendę sopockich festiwali od kilkudziesięciu lat, a z drugiej – Young Leosię, idolkę młodego pokolenia, której twórczość jeszcze niedawno omijała główne pasma telewizyjne. Założeniem koncertu nie jest jednak rywalizacja, lecz intrygująca fuzja odmiennych stylów.

Krzysztof Zalewski i Igor Herbut ponownie na Top of the Top Sopot Festival 2026

Część muzyków zaprezentuje się przed sopocką publicznością po raz kolejny. Krzysztof Zalewski uświetnił już wtorkową "Otwartą Scenę", a Igor Herbut wystąpił w środowej "Operze Leśnej w Czterech Aktach". W czwartek usłyszymy ich w zupełnie nowym wydaniu, z udziałem Natalii Szroeder, Zalii, Błażeja Króla czy Misi Furtak.

Gdzie obejrzeć finał Top of the Top Sopot Festival 2026?

Zwieńczenie tegorocznej edycji Top of the Top Sopot Festival zaplanowano na czwartek, 27 sierpnia. Muzyczne widowisko w Operze Leśnej rozpocznie się o godzinie 19:30, a transmisję na żywo zapewni stacja TVN. Po dniach pełnych popowych, alternatywnych i konkursowych brzmień, czwartkowy wieczór ma być synonimem beztroskiej rozrywki. Najpierw usłyszymy rockowe klasyki, a następnie zobaczymy niecodzienne duety z udziałem m.in. Maryli Rodowicz i Young Leosi. Organizatorzy zadbali, by pożegnanie z festiwalem było głośne i niezapomniane.