Paweł Pawlikowski podbija Cannes z filmem "Fatherland". Owacje trwały sześć minut

Aleksandra Pajewska-Klucznik
2026-05-15 5:22

Na 79. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes odbyła się premiera najnowszego dzieła Pawła Pawlikowskiego. Czarno-biały obraz "Fatherland" wzbudził ogromne emocje, a po seansie reżyser otrzymał sześciominutowe owacje na stojąco. Wśród publiczności nie zabrakło największych hollywoodzkich gwiazd i uznanych krytyków.

Paweł Pawlikowski, jeden z najbardziej uznanych na arenie międzynarodowej polskich twórców filmowych, zaprezentował swój najnowszy projekt. Premiera "Fatherland" na 79. festiwalu w Cannes przyciągnęła uwagę branży oraz licznych osobistości ze świata kina. Po uroczystym pokazie pełna sala zgotowała reżyserowi owacje na stojąco, wyrażając w ten sposób ogromne uznanie dla najnowszej produkcji polskiej ekipy.

Zgodnie z relacjami zagranicznych dziennikarzy, brawa dla twórców polskojęzycznej "Ojczyzny" trwały aż sześć minut. Wyraźnie poruszony reżyser przyjmował gratulacje od zgromadzonych gości. Najnowszy, zrealizowany w czarno-białej konwencji obraz już teraz zyskuje miano jednego z faworytów do najważniejszych branżowych statuetek, a w kuluarach festiwalu głośno mówi się o kolejnych szansach polskiego reżysera na oscarowe nominacje.

Od "Zimnej wojny" po nową produkcję. Hollywoodzkie gwiazdy na premierze

Polski twórca ma już w swoim dorobku międzynarodowe wyróżnienia, w tym spektakularny sukces i oscarową nominację za "Zimną wojnę", w której wystąpili Joanna Kulig oraz Tomasz Kot. Najnowszy scenariusz, którego współautorem jest sam Paweł Pawlikowski, skupia się na bardzo osobistej historii skomplikowanych relacji pomiędzy ojcem a córką, co ma szansę powtórzyć lub nawet przebić dotychczasowe osiągnięcia.

W główne postaci w "Fatherland" wcielili się znani aktorzy europejskiego kina. Na ekranie pojawia się Sandra Hüller, znana z głośnej "Strefy interesów" oraz "Anatomii upadku", a partneruje jej Hanns Zischler, doceniony wcześniej za znakomity występ w "Monachium". Uroczysta premiera przyciągnęła również wielkie osobistości z Hollywood – na widowni zjawili się między innymi Demi Moore, Diane Kruger oraz Seth Rogen.

OJCZYZNA (Fatherland) Pawła Pawlikowskiego - premiera na 79. Międzynarodowym Filmowym Festiwalu w Cannes
Reakcja "Vanity Fair" i Małgorzata Bela u boku polskiego reżysera

Amerykański magazyn "Vanity Fair" opublikował w mediach społecznościowych nagranie z momentu tuż po zakończeniu projekcji. Wideo ukazuje poruszonego reżysera w otoczeniu współpracowników, którzy odbierają zasłużone gratulacje. U jego boku stała dumna z sukcesu partnerka życiowa, polska modelka i aktorka Małgorzata Bela. Obecni na miejscu dziennikarze potwierdzili, że trwające sześć minut oklaski na stojąco przypieczętowały niezwykle udany wieczór dla polskiej kinematografii.

