Gwiazdor "Rancza Duttonów" chciał odejść z serialu. "Ku*wa zabierzcie mnie stąd". Ta scena o wszystkim przesądziła

"Ranczo Duttonów" - Ed Harris czuł się oszukany przez twórców spin-offu "Yellowstone"

"Ranczo Duttonów" to już któryś z kolei spin-off "Yellowstone", ale - w mojej opinii - zdecydowanie najlepszy. Ze znacznie mniejszym entuzjazmem podchodzi do niego jednak wcielający się w rolę Everetta McKinneya Ed Harris, który wyznał, że poczuł się oszukany przez twórców.

Szczerze mówiąc, w połowie pierwszego sezonu powiedziałem: "Ku*wa, zabierzcie mnie stąd". Poczułem się wprowadzony w błąd. Zanim przyjąłem tę rolę, sporo opowiadano mi o tym, jak będzie wyglądał sezon i co będzie robiła moja postać. Miałem być jedną z czterech głównych postaci, a tak wcale nie było - powiedział aktor w rozmowie z dziennikarzem Variety.

Harris wspomniał o swoich obiekcjach twórcom, ale - zgodnie z jego relacją - nie przejęli się tym zbytnio. "Gdy powiedziałem, że czuję się niedoceniony i nieprzydatny, oni na to: Och" - dodał

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Zdaniem Harrisa nie dość, że oszukano go względem czasu ekranowego, jaki otrzyma jego bohater, niektóre sceny, które nakręcił ostatecznie nie znalazły się w serialu. Kroplą, która przelała czarę goryczy miała być scena w barze z Beth (Kelly Reilly) i Ripem (Cole Hauser), która urywa się tuż przed tym, jak Everett ma zaśpiewać piosenkę.

Wycięli tę piosenkę. Piep*zyć was, ludzie. [...] Stwierdzili, że to zbyt optymistyczne i nie pasuje do mrocznego zakończenia tego odcinka. Mi to wystarczyło, by powiedzieć: "Unieważniam umowę" - skwitował aktor.

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Zdjęcia do drugiego sezonu "Rancza Duttonów" - w którym Everett "będzie miał więcej do roboty" - mają ruszyć w połowie stycznia. Dokładna data premiery nowych odcinków nie jest jeszcze znana, ale przy założeniu, że ekipa znów będzie kręcić ok. siedmiu miesięcy, debiut w drugiej połowie 2027 roku wydaje się być najwcześniejszą realną opcją.

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