Twórczyni "Pana i Pani Smith" zamordowana! Nie żyje 34-letnia Mary Kate Golding. Osierociła 11-miesięcznego synka

Morderstwo Mary Kate Golding. Policja bada sprawę śmierci twórczyni "Pana i Pani Smith"

Środowisko filmowe jest wstrząśnięte niespodziewanym odejściem Mary Kate Golding. Zaledwie 34-letnia ekspertka od dekoracji planu zyskała rozpoznawalność dzięki zaangażowaniu w powstawanie takich tytułów jak "Wspaniała pani Maisel", "Hawkeye" czy "Pan i pani Smith".

Z ustaleń amerykańskiej prasy wynika, że śledczy traktują to zdarzenie jako morderstwo, po którym sprawca dokonał samobójstwa.

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Mąż Mary Kate Golding odebrał sobie życie. 11-miesięczny syn odnaleziony

Zwłoki 34-letniej artystki zlokalizowano w jej własnym apartamencie zlokalizowanym na nowojorskim Queensie. Czasopismo "People" poinformowało, że scenografka zmarła w wyniku rany zadanej nożem. Następnie, po upływie kilku godzin, służby natrafiły na zwłoki Josepha Azzaretto w okolicznym parku. Funkcjonariusze zakładają scenariusz, według którego mężczyzna zabił swoją partnerkę, a potem sam targnął się na swoje życie, jednak sprawa jest cały czas w toku.

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Para doczekała się 11-miesięcznego dziecka, które przetrwało ten dramat bez żadnych obrażeń. Jak donoszą media zza oceanu, odpowiednie służby zawiadomiła przyjaciółka zmarłej kobiety. To właśnie z nią skontaktował się wcześniej Joseph Azzaretto, przyznając się w trakcie rozmowy telefonicznej do zabicia żony.

Sąsiedzi o zachowaniu Josepha Azzaretto. Mąż Mary Kate Golding był agresywny

Dziennikarze w Stanach Zjednoczonych ustalili, że partner 34-latki wzbudzał już wcześniej strach wśród okolicznych mieszkańców. Gazeta "New York Post" przytoczyła wypowiedzi sąsiadów, z których wynika, że mąż zamordowanej kobiety był niezwykle porywczy i regularnie prowokował konflikty. Zatrudniony w pobliskim warsztacie mechanik wspominał o agresywnych wiadomościach zostawianych przez mężczyznę w kontekście sporów o miejsca parkingowe. Jeden z okolicznych mieszkańców podsumował jego postawę krótko:

„Był pełen gniewu."

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Zmarła uchodziła za wybitną fachowczynię w dziedzinie scenografii i przygotowywania dekoracji. W swoim dorobku miała współpracę przy wielu głośnych tytułach, takich jak "Wspaniała pani Maisel", "Stewardessa", "Hawkeye", "Pan i pani Smith", a także "Gęsia skórka". Ta wstrząsająca i nieoczekiwana tragedia wywołała ogromne poruszenie w całej amerykańskiej branży filmowej.

Funkcjonariusze policji wciąż szczegółowo badają dokładne okoliczności, które doprowadziły do śmierci 34-letniej artystki.

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