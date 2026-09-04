Pościg w Jaworznie. Pijany kierowca na skradzionym motocyklu uderzył w słup

Nocna ucieczka ulicami miasta

Policjanci patrolujący ulice Jaworzna zauważyli motocykl, który poruszał się bez włączonych świateł. Kiedy funkcjonariusze podjęli próbę zatrzymania pojazdu do kontroli, kierujący nie zareagował i zaczął uciekać. Mundurowi ruszyli w pościg i odnotowali, że na jednośladzie znajdują się trzy osoby, z których żadna nie korzysta z kasku ochronnego. Podczas ucieczki przed policją kierowca wielokrotnie naruszał przepisy ruchu drogowego, stwarzając zagrożenie na drodze.

Uderzenie w betonowy słup i znak drogowy

Pościg zakończył się w rejonie skrzyżowania ulicy Sławkowskiej i Placu Świętego Jana, gdzie kierujący stracił panowanie nad motocyklem. Pojazd uderzył w betonowy słup oraz znak drogowy, a kierujący podjął jeszcze próbę pieszej ucieczki z miejsca wypadku. Policjanci szybko zatrzymali mężczyznę po krótkim pościgu. Na miejscu pozostało dwoje pasażerów, którzy w wyniku zdarzenia odnieśli obrażenia ciała.

Wszyscy uczestnicy byli nietrzeźwi

Całej trójce udzielono pomocy medycznej, a następnie przetransportowano ich do szpitala z uwagi na liczne obrażenia. Od wszystkich uczestników zdarzenia była wyczuwalna woń alkoholu, co potwierdziły późniejsze badania. 28-letni kierujący miał ponad 1 promil alkoholu w organizmie, 28-letnia pasażerka blisko 1,5 promila, natomiast 41-letni pasażer ponad 2 promile. Dodatkowo od kierowcy pobrano krew, aby sprawdzić obecność środków odurzających w jego organizmie.

Kradzieże i sądowe zakazy prowadzenia pojazdów

Funkcjonariusze ustalili, że motocykl, którym poruszali się mieszkańcy Sosnowca, został wcześniej skradziony. Za kradzież odpowiadają 28-latek i 41-letni pasażer, którzy tłumaczyli swoje działanie niechęcią do powrotu do domu pieszo. Przed zdarzeniem mężczyźni usiłowali również ukraść samochód z podziemnego parkingu w galerii handlowej. Po sprawdzeniu danych w systemach okazało się, że 28-latek złamał dwa sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, w tym jeden orzeczony dożywotnio.

Zarzuty w warunkach recydywy

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanym szeregu zarzutów. 28-latek odpowie między innymi za kradzież, usiłowanie kradzieży auta, niezatrzymanie się do kontroli oraz jazdę w stanie nietrzeźwości w warunkach recydywy. 41-letni pasażer usłyszał trzy zarzuty, w tym dotyczące udziału w kradzieżach oraz udzielania amfetaminy. Wobec kierującego zastosowano dozór Policji, a obu mężczyznom grozi kara do 10 lat więzienia.

Źródło: Policja.pl