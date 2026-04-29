Iga Świątek wycofała się z turnieju w Madrycie. Wszyscy patrzą na jej bajecznie drogi zegarek

Wizyta Igi Świątek w stolicy Hiszpanii przyniosła mieszane uczucia, ponieważ choroba przerwała sportowe zmagania, choć pozwoliła na odrobinę turystycznego relaksu.

Fani błyskawicznie zwrócili uwagę na ekskluzywny czasomierz na ręce raszynianki, czyli model Rolex Yacht-Master wyceniany na przeszło 130 tysięcy złotych.

Przedwczesne zakończenie udziału w madryckich zawodach sprawiło, że reprezentantka Polski skupia się teraz na powrocie do rywalizacji we Włoszech.

Poniżej przedstawiamy dokładne parametry drogocennego dodatku oraz najbliższe plany startowe liderki światowego rankingu w Rzymie.

Choroba Igi Świątek w Madrycie. Wirus wyeliminował polską tenisistkę

Zawodniczka z Raszyna przyleciała na Półwysep Iberyjski z ogromnymi ambicjami, jednak jej plany pokrzyżowała nagła infekcja. Najlepsza polska tenisistka pożegnała się z madryckimi rozgrywkami WTA 1000 już na etapie trzeciej rundy, rywalizując z Amerykanką Ann Li. Reprezentantka naszego kraju zdołała wygrać pierwszą partię, ale narastające kłopoty zdrowotne zmusiły ją do przedwczesnego poddania spotkania. Dolegliwości pojawiły się niemal natychmiast po dotarciu do Hiszpanii, całkowicie uniemożliwiając dalszą profesjonalną rywalizację na korcie.

Przeczytaj także: Iga Świątek nagrana w Rzymie. To wideo rozwiało wszelkie wątpliwości

Liderka rankingu w szczerej wypowiedzi dla oficjalnego serwisu internetowego organizacji WTA nie ukrywała swojego ogromnego rozczarowania i fizycznego załamania. Sportsmenka szczegółowo zrelacjonowała przebieg niespodziewanej infekcji, podkreślając skrajne wyczerpanie całego organizmu. Z jej słów wyraźnie wynikało, jak ogromnym wyzwaniem był dla niej sam pobyt w hotelu.

„Ostatnie dwa dni były dość okropne, chyba złapałam jakiegoś wirusa. W niektórych momentach czułam się dobrze, a w innych naprawdę źle. Nie miałam ani odrobiny energii, nie czułam się stabilnie i po prostu fizycznie czułam się naprawdę kiepsko”

Jeszcze przed nagłym pogorszeniem stanu zdrowia raszynianka zdążyła spędzić czas ze swoimi znajomymi na podziwianiu hiszpańskiej architektury i sztuki. Tenisistka pochwaliła się w internecie pamiątkowymi fotografiami z wizyty w prestiżowym Muzeum Thyssen-Bornemisza. Te radosne kadry stanowiły bardzo miły, choć krótki przerywnik tuż przed nadejściem poważnych problemów fizycznych na korcie.

Iga Świątek nosi zegarek Rolex Yacht-Master. Cena zwala z nóg

Właśnie na wspomnianych zdjęciach z turystycznych spacerów sympatycy sportu dopatrzyli się niezwykle drogiego akcentu. Na ręce liderki światowego rankingu pojawił się luksusowy czasomierz, który błyskawicznie stał się głównym tematem internetowych dyskusji na portalach społecznościowych. Okazało się, że zawodniczka postawiła na elitarny sprzęt, idealnie pasujący do jej eleganckiego, ale i sportowego stylu. Fani zidentyfikowali ten prestiżowy dodatek jako ceniony model Rolex Yacht-Master, a jego rynkowa cena robi gigantyczne wrażenie.

Zobacz też: Potężna sensacja w Madrycie. Aryna Sabalenka zmarnowała sześć piłek meczowych i jedzie do domu

Reprezentantka Polski od trzech lat oficjalnie współpracuje ze słynną marką Rolex jako jej pierwsza polska ambasadorka. Z tego powodu na jej nadgarstku regularnie goszczą najróżniejsze produkty luksusowego szwajcarskiego producenta. Wcześniej raszynianka zakładała między innymi klasyczny wariant Lady-Datejust 28 mm, który kosztuje blisko 135 tysięcy złotych, a także wyceniany na około 48 tysięcy złotych model Datejust 31 z fioletową tarczą, stworzony ze stali Oystersteel oraz białego złota. Podczas pobytu w stolicy Hiszpanii sportsmenka zdecydowała się jednak na znacznie bardziej unikalny gadżet.

Ile kosztuje Rolex Yacht-Master Igi Świątek? Poznaliśmy specyfikację

Ten konkretny produkt szwajcarskiego przedsiębiorstwa został stworzony przede wszystkim z myślą o pasjonatach żeglugi, gwarantując im najwyższą niezawodność połączoną z elegancją. Wartość tego prestiżowego gadżetu wynosi od 133 500 do nawet 164 200 złotych, w zależności od wybranych detali i ostatecznego wykończenia. Polska mistrzyni zdecydowała się na wersję z ciemną tarczą, która została bogato zdobiona elementami z osiemnastokaratowego różowego złota. Eksperci z serwisu chrono24.pl podkreślają, że użyte materiały gwarantują mu doskonałą prezencję na jachcie i wzbudzają powszechny podziw w żeglarskim środowisku. Mimo swojego wodnego przeznaczenia kosztowny dodatek świetnie sprawdza się w codziennym użytkowaniu przez pierwszą rakietę świata.

Przypadkowe zaprezentowanie tak drogocennego sprzętu udowadnia, że najlepsza polska tenisistka dba o swój wizerunek również poza obiektami sportowymi. Nawet zmagając się z trudnościami zdrowotnymi, sportsmenka potrafi dobierać elementy garderoby całkowicie adekwatne do jej pozycji globalnej gwiazdy sportu.

Powrót Igi Świątek. Turniej WTA w Rzymie kolejnym celem

Przedwczesne opuszczenie hiszpańskich rozgrywek zmusiło raszyniankę do natychmiastowej modyfikacji kalendarza i maksymalnego skupienia się na leczeniu organizmu. Najlepsza rakieta świata uspokoiła swoich zaniepokojonych kibiców zapewnieniem, że po zaledwie kilku dniach pełnej regeneracji będzie mogła wznowić mocne przygotowania fizyczne. Pod koniec kwietnia oficjalnie potwierdzono, że reprezentantka naszego kraju wystartuje w kolejnym prestiżowym turnieju rangi WTA 1000, który odbędzie się we Włoszech.

Gospodarze rzymskich zawodów entuzjastycznie poinformowali o zbliżającym się przyjeździe czołowych rakiet świata i polskiej faworytki. Wydali w tej sprawie oficjalny komunikat powitalny.

„Nasze gwiazdy powoli przybywają do Rzymu. Nasza trzykrotna mistrzyni Iga Świątek jest w drodze do Rzymu i 29 kwietnia po raz pierwszy w tym roku będzie trenować na Foro Italico”

Dla sympatyków polskiej zawodniczki to niezwykle optymistyczny sygnał, ponieważ włoskie korty należą do jej absolutnie ulubionych obiektów w całym cyklu. Reprezentantka Polski zdominowała te zawody i wznosiła puchar w latach 2021, 2022 oraz 2024. Główna drabinka rzymskich zmagań rusza piątego maja, natomiast tenisistka z podwarszawskiego Raszyna przystąpi do swojego premierowego pojedynku około dwa dni później.

Chwilowa niedyspozycja organizmu nie zatrzymała pędu liderki światowego rankingu do osiągania kolejnych triumfów. Błyskawiczna gotowość do podjęcia rzymskiego wyzwania idealnie obrazuje ogromne zaangażowanie tenisistki w pełen profesjonalizm. Sportsmenka niezmiennie budzi podziw na całym globie, umiejętnie łącząc bezwzględną rywalizację sportową z noszeniem dyskretnych i wyrafinowanych luksusowych akcesoriów.