Iga Świątek nagrana w Rzymie. To wideo rozwiało wszelkie wątpliwości

Choroba Igi Świątek. Przerwała mecz w Madrycie

Dramat polskiej tenisistki rozegrał się w ubiegłą sobotę. Iga Świątek musiała skreczować w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Madrycie, grając z reprezentantką USA, Ann Li. Wynik spotkania wynosił wówczas 6:7, 6:2, 0:3 i 0-30 dla Amerykanki. Wiele wskazuje na to, że Polka padła ofiarą wirusa, z którym borykało się wielu innych uczestników hiszpańskich zawodów.

Iga Świątek już gotowa, aby rozpocząć przygotowania do turnieju w Rzymie!

- Czułam, że mogę mieć szansę, ale w trzecim secie miałam zawroty głowy i zamglone widzenie, jakby straciłam koordynację. Nie mogłam nawet nic wypić. Zawsze na korcie czuję się pełna energii, a dziś energia spadła mi drastycznie - zdradziła zaraz po meczu Iga Świątek, a pytana o dalsze plany przed turniejem WTA w Rzymie, odparła: - Pojedziemy trenować gdzie indziej, bo warunki w Rzymie są zupełnie inne niż tutaj. Mamy dużo czasu. Najważniejsze jest, żebym mogła wyzdrowieć. Będę potrzebowała kilku dni, żeby pozbyć się tego wirusa, ale mam nadzieję, że za trzy-cztery dni będzie już dobrze i będę gotowa. Wtedy zacznę treningi - stwierdziła.

Dobre informacje przed turniejem WTA w Rzymie

Na początku tego tygodnia, na swoim profilu na Instagramie, Iga Świątek podzieliła się optymistycznymi wieściami z zaniepokojonymi kibicami. Potwierdziła, że nadal walczy z infekcją, jednak jej stan zdrowia się poprawia.

"Jest trochę lepiej i pozwolę sobie na następny dzień lub dwa, aby w pełni wyzdrowieć. Potem ruszymy dalej z większą pracą. Jestem podekscytowana przed turniejem w Rzymie" - napisała Iga.

Iga Świątek na treningu. Uśmiech wraca na twarz zawodniczki

Prawdziwym powodem do radości okazał się jednak środowy wpis organizatorów zmagań we Włoszech. Opublikowali oni krótki materiał wideo, na którym polska mistrzyni, razem ze swoim szkoleniowcem Francisco Roigiem, podąża na pierwszy trening na obiektach Foro Italico po przylocie do Wiecznego Miasta.

"Dzień dobry Iga" - napisali organizatorzy turnieju, który Polka wygrała w latach 2021, 2022 i 2024.

Prestiżowe zmagania rangi WTA 1000 w Rzymie startują 5 maja. Z racji rozstawienia, Iga Świątek rozpocznie walkę dopiero od drugiej rundy turnieju.