Dawid Kwiatkowski włączył się w zbiórkę Łatwoganga. Oddał na licytację cenną pamiątkę

Dawid Kwiatkowski z niespodzianką na streamie Łatwoganga

Dawid Kwiatkowski odwiedził warszawskie mieszkanie Łatwoganga. Piosenkarz dał tam występ na żywo, wywołując ogromne emocje wśród tysięcy widzów przed monitorami. Niedługo po zakończeniu mini koncertu, wokalista zamieścił w mediach społecznościowych komunikat, który błyskawicznie przyciągnął uwagę tysięcy internautów.

Cała wizyta artysty miała ścisły związek z głośną inicjatywą charytatywną w sieci. Gospodarz spotkania to znany youtuber, który przez dziewięć dni nieprzerwanie transmitował życie ze swojej kawalerki. Celem tej nietypowej aktywności było zebranie funduszy na leczenie najmłodszych pacjentów zmagających się z nowotworami.

Kiedy Dawid Kwiatkowski opuścił mieszkanie influencera, od razu postanowił zabrać głos na swoim profilu na Instagramie. Piosenkarz stwierdził, że choć sieć bywa różna, to od kilku dni pokazuje zdecydowanie najlepszą stronę. Muzyk oficjalnie pogratulował Łatwogangowi świetnego pomysłu i serdecznie podziękował widzom za każdą wpłaconą złotówkę. Jednocześnie ogłosił, że przekazuje na aukcję bardzo cenną nagrodę - statuetkę MTV EMA. Co więcej, zwycięzca tej licytacji otrzyma także możliwość wspólnego zaśpiewania w duecie z gwiazdorem podczas jego jesiennej trasy koncertowej.

21

„Internet bywa różny, a od kilku dni jest najwspanialszy. Boże, jak dobrze, że potrafimy, że umiemy w dobro! Niebawem na licytacji pojawi się moja ukochana statuetka MTV EMA oraz zaproszenie do duetu podczas jesiennej trasy koncertowej 🫶🏻 Brawo ludzie! Za każdą złotówkę. A Wy piękne, waleczne dzieciaki… wygracie :)@latwogang - bohater w skarpetkach 🫶🏻 kochamy Cię człowieku”

Sonda Lubisz piosenki Dawida Kwiatkowskiego? tak, uwielbiam! niektóre lubię nie przepadam

- napisał na Instagramie Dawid Kwiatkowski.

Reakcje fanów na gest Dawida Kwiatkowskiego i sukces zbiórki

Obserwatorzy Dawida Kwiatkowskiego natychmiastowo zareagowali na jego publiczne oświadczenie w sieci. Pod opublikowanym postem gwiazdora szybko zaroiło się od komentarzy pełnych uznania dla tak szlachetnej postawy. Sympatycy piosenkarza głośno wyrażali swoje ogromne wzruszenie, a także chwalili wyjątkową solidarność internautów oraz wielkie serca wszystkich zaangażowanych w akcję.

„Twoje serducho jest w stanie zmieścić w sobie tyle dobra;” „Najpiękniejsze jest to, że w takich sytuacjach Polacy potrafią się zjednoczyć;” „Dwie osoby, których sława czyni dobro;” „Jestem ogromnie dumna z nas Polaków i was artystów i pięknych ludzi o ogromnych sercach!”

Internetowa zbiórka zorganizowana przez youtubera ostatecznie zakończyła się gigantycznym sukcesem, stanowczo przewyższając początkowe oczekiwania samych twórców. Poziom społecznej mobilizacji okazał się bezprecedensowy, a zgromadzone w ten sposób ogromne środki finansowe wkrótce realnie pomogą wielu chorym osobom.