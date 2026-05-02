Gwiazda Tańca z Gwiazdami na silnych lekach. Złamane żebro utrudnia treningi

Kto zatańczy w finale 18. edycji Dancing With The Stars?

„Taniec z Gwiazdami” niezmiennie od ponad 20 lat przyciąga przed telewizory wielomilionową publiczność. Obecnie na antenie Polsatu trwa 18. edycja popularnego show. Twórcom programu udało się zgromadzić na parkiecie imponującą obsadę, zapraszając takie osobistości jak Magdalena Boczarska, Emilia Komarnicka, Sebastian Fabijański, Izabella Miko oraz Paulina Gałązka. Niestety, część z nich musiała już zakończyć swoją przygodę z rywalizacją.

W grze o Kryształową Kulę pozostaje już tylko pięć par. Wśród nich znajdują się: Gamou Fall z Hanną Żudziewicz, Magdalena Boczarska tańcząca z Jackiem Jeschke, Paulina Gałązka u boku Michała Bartkiewicza, Sebastian Fabijański w parze z Julią Suryś, a także Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska. Po nadchodzącym półfinale do decydującego starcia awansują zaledwie trzy duety.

Wyczerpujące treningi często niosą ze sobą ryzyko urazów, o czym dotkliwie przekonało się już wielu uczestników programu „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami”. W poprzedniej odsłonie show z powodu groźnej kontuzji żeber z rywalizacji musiała zrezygnować Maja Bohosiewicz. Niedawno informowano również o urazie, jakiego nabawiła się Magdalena Boczarska.

Czy kontuzja Pauliny Gałązki wyeliminuje ją z Tańca z Gwiazdami?

Jak się okazuje, z poważnymi problemami zdrowotnymi boryka się obecnie inna faworytka tegorocznej edycji. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez serwis Pudelek, Paulina Gałązka doznała kontuzji w trakcie przygotowań do siódmego odcinka. U aktorki stwierdzono złamanie żeber, co zmusza ją do przyjmowania silnych leków przeciwbólowych.

Paulina od ponad tygodnia zmaga się z poważną kontuzją. Ma złamane żebro. Problemy zaczęły się jeszcze przed ćwierćfinałem, gdy trenowała z Jackiem Jeschke. Za kulisami pojawiają się żartobliwe komentarze, że Jacek ma na swoim koncie wiele złamanych żeber u swoich partnerek - przekazała osoba związana z produkcją tanecznego show.

Mimo ogromnego bólu aktorka ani myśli o rezygnacji z udziału w show. Choć jej sytuacja zdrowotna pozostawia wiele do życzenia, wciąż intensywnie ćwiczy przed zbliżającym się półfinałem.

Od ćwierćfinału jest na silnych lekach przeciwbólowych. Mimo dużego bólu nie poddaje się i kontynuuje treningi. Może też liczyć na wsparcie ekipy z Atlas Tower, gdzie trenuje, w tym swojego partnera Michała, Madzi Tarnowskiej, Michała Kędzierskiego oraz Gamou. Na ten moment produkcja nie zakłada jej wycofania z programu, szczególnie że zbliża się walka o finał. Jednak jej stan zdrowia nie jest najlepszy i każdy trening wiąże się dla niej z dużą walką z bólem - cytuje słowa informatora Pudelek.

Przed kontuzjowaną gwiazdą w najbliższą niedzielę stoi ogromne wyzwanie. Uczestnicy muszą zaprezentować aż dwa układy: taniec standardowy oraz choreografię w stylu musicalowym. Pary, które zyskają największe uznanie zarówno jury, jak i telewidzów, automatycznie awansują do wielkiego finału. Pozostali będą musieli zmierzyć się w dogrywce, wykonując cha-chę do hitu „Let's Get Loud” z repertuaru Jennifer Lopez. O tym, kto ostatecznie przejdzie dalej, zadecydują jurorzy.

