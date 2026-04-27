Gałązka zatańczyła na silnych lekach. Podczas przygotowań złamała żebra. Pokazała nam opatrunek

Paulina Gałązka nie dała po sobie niczego poznać, a ostatni odcinek "Tańca z gwiazdami" przetańczyła z połamanymi żebrami. Aktorka, posiadająca na swoim koncie historyczny wynik, 50 punktów, bardzo dobrze poradziła sobie zarówno w tańcu współczesnym, jak i wielkiej improwizacji. Wspólnie z partnerującym jej Michałem Bartkiewiczem wylosowali rumbę, a to właśnie za ten taniec zostali nagrodzeni przecież aż pięcioma dziesiątkami.

Cieszyłam się, że to jest rumba. Bardzo nie chcieliśmy samby! Koszmar! - mówili wspólnie z tancerzem

Kontuzja Pauliny Gałązki

W rozmowie z Eską Paulina Gałązka opowiedziała również o kontuzji. Jak zdradziła, odcinek przetańczyła na bardzo silnych lekach przeciwbólowych. Do kamery pokazał nam również taśmy, którymi przewiązano jej ciało, by zniwelować cierpienie.

Gałązka zatańczyła z połamanymi żebrami

Aktorka nie ukrywa, że ostatni występ wiązał się dla niej z ogromnym bólem. Kontuzja, której nabawiła się podczas przygotowań do odcinka, dała o sobie znać już na parkiecie. Mimo to Gałązka zdecydowała się zatańczyć i dopiero po wszystkim opowiedziała, z czym musiała się mierzyć. Konieczne było wzięcie leków przeciwbólowych, które umożliwiły jej poradzenie sobie ze skomplikowaną, pełną podnoszeń choreografią.

Ona [kontuzja] jest tutaj, cały czas ze mną, jestem otape'owana niczym mumia egipska. Teraz jestem na lekach przeciwbólowych, ale myślę, że zaraz, jak zejdzie adrenalina, to zacznie mnie bardzo boleć. Ból jest przez cały dzień i to jest okropne - powiedziała reporterowi Eska.pl.

Miejmy nadzieję, że kolejne dni przyniosą ukojenie i Paulina zaprezentuje się w półfinałowym odcinku w pełni sprawna. W końcu stawka rośnie, a uczestnicy wchodzą już w decydującą fazę rywalizacji o finał!