Znamy listę piosenek do półfinału "Tańca z Gwiazdami". Tego nie można przegapić

Emocje przed finałem "Tańca z Gwiazdami" sięgają zenitu

W grze o Kryształową Kulę pozostało pięć duetów, które przez ostatnie tygodnie pokazywały ogromne zaangażowanie i taneczne umiejętności. Uczestnicy włożyli w przygotowania mnóstwo wysiłku, spędzając długie godziny na intensywnych treningach, co wiązało się z ogromnymi emocjami. Półfinałowa rywalizacja wznosi się na zupełnie inny poziom. Na tym etapie każdy najdrobniejszy błąd może kosztować utratę szansy na zwycięstwo, a każda sekunda na parkiecie nabiera szczególnego znaczenia. Widzowie z niecierpliwością czekają, co przyniesie przedostatnie starcie w "Tańcu z Gwiazdami".

Walka o finał. Zasady półfinału w "Tańcu z Gwiazdami"

Ćwierćfinałowa rywalizacja dostarczyła wielu wrażeń. Oceny za występy zostały zsumowane z punktacją z poprzedniego tygodnia, ponieważ wtedy z programem nie pożegnała się żadna z par. Zwieńczeniem wieczoru były improwizowane choreografie do losowo wybranych utworów muzycznych, co wprowadziło element niepewności i mogło wpłynąć na ostateczną tabelę. Ostatecznie, z rywalizacją musieli pożegnać się Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta.

W związku z tym w półfinałowym odcinku zaplanowanym na 3 maja wystąpi pięć par. Są to: para numer 1, czyli Sebastian Fabijański i Julia Suryś, para numer 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz, para numer 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska, para numer 10 w składzie Gamou Fall i Hanna Żudziewicz oraz para numer 12, czyli Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Telewizję Polsat, w pierwszej kolejności poznamy dwa duety, które awansują do finału. Ostatnie miejsce w ścisłym finale zostanie obsadzone po specjalnej dogrywce, o której wynikach zadecyduje wyłącznie jury.

"Głosami widzów i jurorów do finału przejdą bezpośrednio 2 pary. O tym, kto zajmie ostatnie, trzecie miejsce w finałowym składzie, zadecydują jurorzy w wielkiej dogrywce na koniec odcinka" – poinformowali twórcy show w mediach społecznościowych.

Jakie utwory usłyszymy w półfinale? Lista piosenek robi wrażenie

Na półfinałowy wieczór zaplanowano choreografie do znanych i lubianych przebojów musicalowych. Gwiazdy zatańczą do "All that jazz" z musicalu "Chicago", "Can you feel the love tonight" z "Króla Lwa", "Dancing queen" z "Mamma Mia", "Litanii" z musicalu "Metro" oraz utworu "I dreamed a dream" z "Nędzników".

Dodatkowo uczestnicy zaprezentują się do takich piosenek, jak: "El conquistador", "Let's get loud" Jennifer Lopez, "Zawsze tam gdzie ty" zespołu Lady Pank, "Cambio dolor" z repertuaru Natalii Oreiro, "Shape of my heart" Stinga oraz hitu Tiny Turner "What's love got to do with it".

Dotychczasowe pożegnania z parkietem. Kto już odpadł z show?

Po ćwierćfinałowych zmaganiach znamy już klasyfikację par, które pożegnały się z "Tańcem z Gwiazdami".

6. miejsce wywalczyli Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta;

7. miejsce zajęli Izabella Miko i Albert Kosiński;

8. miejsce przypadło Kamilowi Nożyńskiemu i Izabeli Skierskiej;

=9. miejsce ex aequo zajęli Mateusz Pawłowski z Klaudią Rąbą;

=9. miejsce wytańczyli również Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina;

11. miejsce zajęli Emilia Komarnicka oraz Stefano Terrazzino;

12. miejsce zajęli Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski.

