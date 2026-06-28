Gwiazda MMA na parkiecie! Joanna Jędrzejczyk wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"

Joanna Jędrzejczyk bezapelacyjnie dzierży tytuł najlepszej polskiej zawodniczki w historii sztuk walki, mającej na koncie spektakularne triumfy na świecie. Choć w dzieciństwie próbowała sił w innych sportach, to boks tajski okazał się jej prawdziwym powołaniem. Popularna "JJ" wpisała się do historii jako pierwsza reprezentantka Polski w prestiżowej amerykańskiej organizacji UFC. Teraz utytułowana 38-latka zamienia oktagon na taneczny parkiet – przed nią debiut w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami".

"Taniec z Gwiazdami" nadchodzi

Telewidzowie z niecierpliwością czekają na 32. sezon rozrywkowego formatu, który zadebiutuje w jesiennej ramówce. Władze stacji oficjalnie ogłosiły już nazwiska Heleny Englert, Mandaryny i Andrzeja Rosiewicza. Choć pełna lista uczestników pozostaje tajemnicą, to "Super Express" ujawnił niedawno kolejne gwiazdy: aktorkę Izabelę Kunę, wokalistkę Kaeyrę oraz podcastera Żurnalistę. W kuluarach mówi się też o udziale utytułowanego boksera Tomasza Adamka. Ponadto, wokalista Kuba Szmajkowski rzekomo ma stworzyć na parkiecie męsko-męski duet. Do tego zacnego grona ma dołączyć utytułowana wojowniczka Joanna Jędrzejczyk.

Joanna Jędrzejczyk w hicie Polsatu. "Jest ikoną sportów walki"

Z informacji zdobytych przez "Super Express" wynika, że twórcom show zależało na zakontraktowaniu głośnego nazwiska ze świata sportu. Wybór padł na Joannę Jędrzejczyk. Jesienią fani programu będą mieli okazję zobaczyć słynną zawodniczkę MMA w zupełnie nowej odsłonie, a produkcja liczy na to, że jej ogromna popularność i sympatyczny wizerunek przyciągną przed telewizory rzesze widzów.

"Stacji zależało na pozyskaniu gwiazdy sportu, ale nie jakiejś niszowej, którą znają tylko fani danej dyscypliny. Jędrzejczyk jest ikoną sportów walki, znana nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Z osiągnięciami w parze idzie to, że ta dziewczyna jest uśmiechnięta i zwyczajnie 'da się lubić'" - zdradziło źródło z produkcji.

Czy legendarna "JJ" znokautuje rywali swoimi tanecznymi umiejętnościami i zdobędzie wymarzoną statuetkę? Przypomnijmy, że ostatnią edycję wygrał Gamou Fall, znany także z występów we freak-fightach. W przeszłości Kryształową Kulę podnosiły już gwiazdy sportu – lekkoatletki Monika Pyrek (jesień 2010 r.) i Joanna Mazur (wiosna 2019 r.).

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