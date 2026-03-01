Gwiazda hitu Netfliksa miała zawalczyć o olimpijski medal. Kontuzja pokrzyżowała jej plany

Golda Rosheuvel urodziła się 2 maja 1970 roku w Gujanie, w rodzinie angielskiej matki i ojca - anglikańskiego duchownego. Jeszcze jako dziecko przeprowadziła się z rodziną do Wielkiej Brytanii i to tam dorastała. Właśnie wtedy sport stał się jej całym światem. Trenowała niemal wszystko, w tym lekkoatletykę, pływanie, hokej i netball. Startowała w zawodach, zdobywała regionalne medale i szybko zaczęła wyróżniać się na tle rówieśników.

Dla młodej Goldy sport nie był hobby ani szkolnym dodatkiem. To była prawdziwa pasja. Dyscyplina, rywalizacja i codzienne treningi dawały jej poczucie celu. W wieku 14 lat rozpoczęła intensywne przygotowania z myślą o igrzyskach olimpijskich. Marzyła o karierze lekkoatletki, konkretnie o dziesięcioboju, i wszystko wskazywało na to, że ma realne szanse zajść bardzo daleko.

Golda Rosheuvel była zafascynowana sportem

Jak sama wspominała w wywiadach, sport dawał jej stan niemal medytacyjny, jak pełne skupienie, poczucie wolności i energii, która pchała ją do przodu.

Wszystko runęło w jednej chwili. Poważna kontuzja kostki okazała się punktem zwrotnym, którego nie dało się cofnąć. Uraz był na tyle dotkliwy, że dalsze wyczynowe treningi przestały wchodzić w grę. Dla nastolatki, która całe życie podporządkowała jednemu celowi, był to ogromny cios. Marzenie o igrzyskach, budowane latami wyrzeczeń, nagle zniknęło z horyzontu.

Zobacz tez: Bridgertonowie - dlaczego w nowym sezonie nie ma Daphne? Czy wróci kiedyś do serialu?

Rozmowy od serca odc.6: Telefony | Radio ESKA

Kontuzja sprawiła, że znalazła nowe zainteresowania

Paradoksalnie właśnie wtedy los podsunął jej inną drogę. W czasie rekonwalescencji Rosheuvel zaczęła coraz częściej angażować się w szkolne i amatorskie zajęcia teatralne. Grała, śpiewała i występowała. Jednak początkowo bez wielkich oczekiwań, raczej z ciekawości i potrzeby zajęcia myśli. Bardzo szybko okazało się jednak, że scena daje jej coś podobnego do sportu: adrenalinę, skupienie i możliwość całkowitego zanurzenia się w tym, co robi.

Z czasem teatr i aktorstwo całkowicie ją pochłonęły. Golda zapisała się do szkoły teatralnej. Konsekwencja, odporność psychiczna i pracowitość, czyli cechy wypracowane na treningach, okazały się bezcenne w świecie sztuki. Przez lata występowała na scenie i w mniejszych produkcjach telewizyjnych, budując karierę krok po kroku, bez nagłych fajerwerków.

Prawdziwy przełom przyszedł dopiero w 2020 roku, gdy dostała rolę królowej Charlotty w "Bridgertonach". Jej wyrazista, pełna siły i ironii kreacja błyskawicznie podbiła serca widzów i zapewniła jej międzynarodową rozpoznawalność. Z dnia na dzień z aktorki teatralnej stała się globalną gwiazdą Netfliksa. Historia Goldy Rosheuvel to dowód na to, że życiowy zakręt nie zawsze oznacza porażkę. Choć nigdy nie stanęła na olimpijskim podium, zdobyła inną, równie prestiżową scenę.