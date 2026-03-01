PŚ w skokach narciarskich: Żyła w czołówce, ale kto ustanowił nowy rekord Kulm?

Domen Prevc dominuje w Bad Mitterndorf, Żyła w Top 10

W niedzielnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich, który odbył się na mamucim obiekcie Kulm w Bad Mitterndorf, Słoweniec Domen Prevc odniósł swoje szóste z rzędu zwycięstwo. Na drugim miejscu uplasował się Austriak Stephan Embacher, a trzeci był Norweg Johann Andre Forfang. Piotr Żyła reprezentujący Polskę, zajął dziesiątą pozycję, co zapewniło mu miejsce w czołówce.

Po pierwszej serii konkursu Żyła plasował się na wysokiej szóstej lokacie, osiągając odległość 222 metrów. Prowadził Prevc, który po skoku ze skróconego rozbiegu wylądował na 238 metrze. Jego przewaga nad drugim Embacherem, który osiągnął 240,5 metra, wynosiła wówczas blisko 13 punktów. Na trzecim miejscu znajdował się Forfang z wynikiem 225,5 metra.

Pozostali Polacy poza finałem Pucharu Świata

Pozostali polscy skoczkowie nie zdołali awansować do serii finałowej niedzielnych zawodów. Kamil Stoch uzyskał 191,5 metra, co sklasyfikowało go na 33. pozycji. Dawid Kubacki zajął 37. miejsce po skoku na 189 metrów. Paweł Wąsek uplasował się na 39. pozycji, osiągając 181,5 metra, kończąc udział w konkursie.

W Austrii nie startował Kacper Tomasiak, potrójny medalista zakończonych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d’Ampezzo. Jego absencja związana była z przygotowaniami do Mistrzostw Świata Juniorów. Tomasiak miał wystąpić w poniedziałkowych zawodach w norweskim Lillehammer, koncentrując się na nadchodzącym wydarzeniu.

Nowy rekord obiektu Kulm należy do Prevca

W finale Domen Prevc po raz kolejny zademonstrował swoją dominację na skoczniach, odnosząc szóste z rzędu zwycięstwo w konkursie Pucharu Świata. Najmłodszy z braci Prevców ustanowił nowy rekord obiektu w Kulm, lądując na odległość 245,5 metra przy obniżonym rozbiegu. Poprzedni rekord, wynoszący 244 metry, należał do jego brata Petera od stycznia 2016 roku.

Warto również odnotować występ Japończyka Tomofumi Naito, który po pierwszym skoku na 223,5 metra zajmował siódmą lokatę. Naito, dla którego był to pierwszy start na mamucie w karierze, w finale osiągnął imponujące 242,5 metra. Dzięki temu awansował na czwartą pozycję w końcowej klasyfikacji konkursu.

"Było super, jestem zadowolony jeżeli chodzi o same skoki. Natomiast gdy chodzi o błędy, to... niestety były. Popełniłem, wiem jakie, postaram się, aby w przyszłości ich nie było. Latało mi się dzisiaj dobrze, jest ok" - powiedział Żyła reporterowi Eurosportu po konkursie.

Reakcja Żyły i klasyfikacja generalna PŚ

W drugim skoku konkursu Piotr Żyła uzyskał 211,5 metra, a po swojej próbie plasował się na piątym miejscu. Po lądowaniu z dezaprobatą pokręcił głową, sygnalizując niezadowolenie z wykonania. Jego wypowiedź po zawodach potwierdziła te odczucia, wskazując na popełnione błędy.

Domen Prevc, po zwycięstwie w Bad Mitterndorf, znacząco umocnił swoją pozycję lidera w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, gromadząc łącznie 1814 punktów. Słoweniec przewodzi również w klasyfikacji Pucharu Świata w lotach narciarskich, mając na koncie 200 punktów. Polska reprezentacja zajmuje szóste miejsce w Pucharze Narodów.

