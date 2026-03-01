Ekstraklasa: Jagiellonia – Legia 2:2. Jak doszło do niezwykłego remisu?

Jagiellonia – Legia: początek pełen bramek

Spotkanie Jagiellonia Białystok z Legią Warszawa w ramach rozgrywek Ekstraklasy zakończyło się remisem 2:2. Pierwsza połowa meczu dostarczyła czterech trafień, a wynik do przerwy wynosił 2:1 na korzyść gospodarzy. Początkowe minuty przyniosły szybkie prowadzenie białostockiej drużyny, co zwiastowało wysoką intensywność starcia. Jagiellonia skutecznie wykorzystywała swoje okazje.

Pierwsza bramka padła w 17. minucie, kiedy to Leon Flach otworzył wynik meczu, dając prowadzenie Jagiellonii. Zaledwie pięć minut później, w 22. minucie, Afimico Pululu podwyższył wynik na 2:0 dla gospodarzy. Legia Warszawa zdołała jednak odpowiedzieć jeszcze przed przerwą, a gol kontaktowy padł w doliczonym czasie pierwszej połowy. Samobójcze trafienie Bernardo Vitala zmniejszyło stratę warszawskiej drużyny.

Co zadecydowało o podziale punktów?

Druga połowa meczu Jagiellonia – Legia również przyniosła emocje i decydującą bramkę. W 57. minucie padło czwarte trafienie w tym spotkaniu, które ustaliło ostateczny wynik na 2:2. Autorem wyrównującego gola był ponownie Leon Flach, jednak tym razem piłkarz Jagiellonii pokonał własnego bramkarza. To trafienie zaważyło na podziale punktów.

W trakcie meczu arbiter Karol Arys ze Szczecina pokazał jedną żółtą kartkę. Otrzymał ją Apostolos Konstantopoulos z Jagiellonii Białystok. Mimo wyrównanego starcia i zmiennych sytuacji na boisku, żadna z drużyn nie zdołała przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę, co doprowadziło do remisu w tym kluczowym meczu Ekstraklasy. Spotkanie zakończyło się sprawiedliwym podziałem punktów.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.