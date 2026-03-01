Ekstraklasa: Jagiellonia – Legia. Dramatyczny remis zmienia układ sił?

Jagiellonia Legia: Przebieg pierwszej połowy

W pierwszej połowie spotkania Ekstraklasy pomiędzy Jagiellonią Białystok a Legią Warszawa, gospodarze szybko objęli dwubramkowe prowadzenie, stwarzając sobie komfortową sytuację. Już w 17. minucie wynik otworzył Leon Flach, precyzyjnym strzałem pokonując bramkarza Legii. Zaledwie pięć minut później, w 22. minucie, Afimico Pululu podwyższył na 2:0, wykorzystując kolejną okazję, co zwiastowało dominację białostoczan.

Legioniści próbowali odpowiedzieć, lecz ich akcje były nieskuteczne, a obrona Jagiellonii skutecznie neutralizowała zagrożenie. Determinacja Jagiellonii pozwalała im kontrolować przebieg gry, jednak tuż przed przerwą doszło do nieoczekiwanego zdarzenia. W 45. minucie doliczonego czasu gry Bernardo Vital z Jagiellonii niefortunnie skierował piłkę do własnej bramki, zmniejszając przewagę gospodarzy na 2:1 i dając nadzieję Legii na odwrócenie losów meczu.

Czy Legia zdołała odrobić straty w Białymstoku?

Po zmianie stron Legia Warszawa wyszła na drugą połowę z zamiarem odrobienia strat i przejęcia inicjatywy, co zaowocowało bardziej ofensywną grą i częstszymi atakami na bramkę Jagiellonii. Ich wysiłki zostały nagrodzone w 57. minucie, kiedy to znów doszło do pechowego zdarzenia dla gospodarzy. Leon Flach, który wcześniej otworzył wynik, tym razem zaliczył drugie trafienie samobójcze dla Jagiellonii, doprowadzając do wyrównania na 2:2, co było dużym zaskoczeniem dla fanów.

Mimo remisu, obie drużyny walczyły z pełnym zaangażowaniem o zwycięską bramkę, starając się stworzyć decydujące okazje, jednak żadna z nich nie zdołała już przechylić szali na swoją korzyść. Spotkanie, które sędziował Karol Arys ze Szczecina, przebiegło w dynamicznym tempie, z licznymi akcjami po obu stronach. Mecz obejrzało 20 048 widzów na stadionie w Białymstoku, co świadczy o dużym zainteresowaniu tym starciem, a w trakcie gry żółtą kartkę otrzymał Apostolos Konstantopoulos z Jagiellonii.

Składy Jagiellonii i Legii Warszawa. Kto zagrał?

Jagiellonia Białystok wystąpiła w składzie: Sławomir Abramowicz – Norbert Wojtuszek, Bernardo Vital (46. Andy Pelmard), Apostolos Konstantopoulos, Guilherme Montoia (56. Bartłomiej Wdowik) – Alejandro Pozo (85. Samed Bazdar), Leon Flach (73. Dawid Drachal), Jesus Imaz (85. Dimitris Rallis), Bartosz Mazurek, Kajetan Szmyt – Afimico Pululu. Trenerzy dokonali kilku zmian, które miały na celu utrzymanie świeżości w zespole, zwłaszcza po intensywnej pierwszej połowie, oraz wpływały na dynamikę gry. Wprowadzenie nowych zawodników miało pomóc w kontrolowaniu środka pola i wzmocnieniu defensywy.

Legia Warszawa rozpoczęła mecz z Otto Hindrichem w bramce, a w formacji obronnej znaleźli się Kamil Piątkowski, Rafał Augustyniak i Radovan Pankov. W środku pola grali Kacper Chodyna, Wahan Biczachczjan (70. Wojciech Urbański), Juergen Elitim, Bartosz Kapustka (71. Kacper Urbański) i Patryk Kun, tworząc silną linię pomocy. W ataku wystąpili Mileta Rajović (74. Antonio Colak) oraz Rafał Adamski (90+4 Ermal Krasniqi), którzy starali się zagrozić bramce gospodarzy. Zmiany wprowadzone przez sztab Legii miały na celu odwrócenie niekorzystnego wyniku i dodały drużynie nowej energii w ofensywie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.