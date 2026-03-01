Puchar Świata w saneczkarstwie. Który zawodnik uplasował się na szczycie w St. Moritz?

Max Langenhan dominuje w St. Moritz

W jedynej niedzielnej konkurencji Pucharu Świata w Sankt Moritz, Max Langenhan, aktualny mistrz olimpijski z Niemiec, zapewnił sobie zwycięstwo na trudnym torze. Jego przewaga nad rodakiem Felixem Lochem wyniosła 0,347 sekundy, co świadczy o imponującej formie zawodnika i jego umiejętnościach. Na trzeciej pozycji w tych prestiżowych zawodach uplasował się Austriak Jonas Mueller, który jest również srebrnym medalistą olimpijskim z Włoch. Langenhan potwierdził tym samym swoją pozycję w światowej elicie.

Polski reprezentant Mateusz Sochowicz zajął 17. miejsce w tych zawodach, co stanowi istotny wynik dla polskiego saneczkarstwa w kontekście międzynarodowej rywalizacji. Do zwycięzcy, Maxa Langenhana, Sochowicz stracił dokładnie 3,826 sekundy na mecie, co pokazuje skalę dominacji czołówki. Ten rezultat pozwala ocenić jego pozycję w stosunku do światowej czołówki przed zbliżającymi się decydującymi startami sezonu. Start w St. Moritz był ważnym sprawdzianem dla polskiego saneczkarza.

Kto prowadzi w klasyfikacji generalnej PŚ?

Po ośmiu z dziewięciu zaplanowanych rund Pucharu Świata w saneczkarstwie, liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Felix Loch, który zgromadził łącznie 701 punktów, utrzymując stabilną przewagę. Bezpośrednio za nim w tabeli plasuje się Jonas Mueller, mający na koncie 685 punktów, co zapowiada zaciętą walkę o końcowy triumf w cyklu. Trzecią pozycję zajmuje Max Langenhan, który uzbierał dotychczas 605 punktów w całym cyklu, odrabiając straty po udanym występie w St. Moritz. Aktualny układ punktowy wskazuje na wysoką rywalizację przed finałem.

Ostatnia, decydująca runda Pucharu Świata odbędzie się już w najbliższy weekend, a areną zmagań będzie tor w Altenbergu, w Niemczech. To właśnie tam rozstrzygną się losy czołowych miejsc w klasyfikacji generalnej, a zawodnicy będą walczyć o każdy punkt. Wyniki z Altenbergu zadecydują o finalnym układzie podium całego sezonu PŚ i określą mistrza cyklu. Przed nami finałowe emocje na torze saneczkarskim.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.