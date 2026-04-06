Grzegorz Markowski znów chwycił za gitarę. Patrycja pokazała wyjątkowe nagranie

Grzegorz Markowski wycofał się z życia publicznego. Patrycja Markowska opublikowała wyjątkowe nagranie

Od dłuższego czasu Grzegorz Markowski pozostaje w cieniu, unikając zarówno mediów, jak i występów na żywo. W 2021 roku oficjalnie zakończył karierę koncertową, tłumacząc to pogarszającym się zdrowiem. Były lider Perfectu podkreślał, że nie chce zawodzić publiczności i występować w formie, która nie pozwala na granie na najwyższym poziomie. Od tego momentu fani muszą zadowolić się sporadycznymi informacjami przekazywanymi przez jego córkę, Patrycję, która przejęła rolę głównego źródła wieści o legendarnym muzyku.

Wzruszające chwile w Hiszpanii. Grzegorz Markowski i Patrycja Markowska wspólnie muzykują

Teraz o wokaliście znów mówi się z niezwykle poruszającego powodu. Patrycja Markowska zamieściła w internecie nagranie, które natychmiast wywołało poruszenie wśród fanów. Wideo ukazuje rodzinne, świąteczne chwile spędzone podczas Wielkanocy w Hiszpanii. Na opublikowanym materiale widać, jak piosenkarka śpiewa, a jej ojciec z pasją akompaniuje jej na gitarze. Ten spontaniczny i intymny obraz okazał się dla internautów niezwykle cennym widokiem.

Pod nagraniem natychmiast pojawiła się lawina komentarzy pełnych emocji i wzruszenia. Fani nie ukrywali radości, widząc swojego idola w tak dobrej formie, podkreślając jednocześnie, że choć zniknął ze sceny, muzyka wciąż gra w jego sercu. Sama Patrycja przyznała, że takie chwile są dla niej wyjątkowo cenne i mają ogromne znaczenie.

