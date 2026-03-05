A State of Trance Poland 2026: Armin van Buuren i John Summit dokonają historii w Warszawie!

Fani muzyki trance w Polsce i całej Europie mogą zacierać ręce! Organizatorzy A State of Trance Poland 2026 ogłosili pełny line-up, który zapowiada niezapomniane wrażenia. Kto wystąpi obok Armina van Buurena i Johna Summita?

A State of Trance Poland 2026 – kto wystąpi? Pełny line-up

Oprócz wspomnianej wcześniej światowej premiery Armin van Buuren F2F John Summit, na scenie pojawią się również:

Armin van Buuren : Legenda muzyki trance, którego nikomu nie trzeba przedstawiać.

: Legenda muzyki trance, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. John Summit : Debiutujący w Polsce, jeden z najgorętszych nazwisk na scenie house i techno.

: Debiutujący w Polsce, jeden z najgorętszych nazwisk na scenie house i techno. Giuseppe Ottaviani : Włoski mistrz trance, znany z energetycznych setów.

: Włoski mistrz trance, znany z energetycznych setów. SUPERSTRINGS : Duet, który porwie Was w transowy świat dźwięków.

: Duet, który porwie Was w transowy świat dźwięków. Kasia : Polska reprezentantka sceny trance.

: Polska reprezentantka sceny trance. UUFO: Tajemniczy projekt, który zaskoczy Was swoją muzyką.

Dlaczego A State of Trance Poland 2026 będzie wyjątkowe?

To nie tylko kolejna edycja festiwalu. To jubileuszowa odsłona, celebrująca 25 lat A State of Trance. To również światowa premiera projektu Armin van Buuren F2F John Summit – połączenie dwóch muzycznych światów, które z pewnością przejdzie do historii. Jak podkreślają organizatorzy:

Będzie to jedna z najbardziej wyjątkowych odsłon A State of Trance w tej części Europy. Cieszymy się, że możemy być gospodarzem tego wydarzenia na Stadionie Legii w stolicy Polski podczas premierowej edycji Warsaw Music Festival. Do zobaczenia w czerwcu!

A State of Trance Poland 2026 – gdzie i kiedy?

Data : 20 czerwca 2026

: 20 czerwca 2026 Miejsce: Stadion Legii w Warszawie

A State of Trance Poland 2026 – bilety

Nie przegap szansy na udział w tym wyjątkowym wydarzeniu! Bilety są dostępne na stronie: festival.astateoftrance.com/poland