A State of Trance Poland 2026: Armin van Buuren i John Summit dokonają historii w Warszawie!

Adrian Rybak
2026-03-05 20:51

Już 20 czerwca 2026 roku Stadion Legii w Warszawie zamieni się w epicentrum muzyki trance! Czeka nas wyjątkowa edycja A State of Trance Poland, celebrująca 25-lecie marki ASOT. Przygotujcie się na światową premierę Armin van Buuren F2F John Summit oraz debiut Johna Summita w Polsce! Radio ESKA jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Armin van Buuren

i

Autor: Frank De Roo/ East News

Fani muzyki trance w Polsce i całej Europie mogą zacierać ręce! Organizatorzy A State of Trance Poland 2026 ogłosili pełny line-up, który zapowiada niezapomniane wrażenia. Kto wystąpi obok Armina van Buurena i Johna Summita?

A State of Trance Poland 2026 – kto wystąpi? Pełny line-up

Oprócz wspomnianej wcześniej światowej premiery Armin van Buuren F2F John Summit, na scenie pojawią się również:

  • Armin van Buuren: Legenda muzyki trance, którego nikomu nie trzeba przedstawiać.
  • John Summit: Debiutujący w Polsce, jeden z najgorętszych nazwisk na scenie house i techno.
  • Giuseppe Ottaviani: Włoski mistrz trance, znany z energetycznych setów.
  • SUPERSTRINGS: Duet, który porwie Was w transowy świat dźwięków.
  • Kasia: Polska reprezentantka sceny trance.
  • UUFO: Tajemniczy projekt, który zaskoczy Was swoją muzyką.
Dlaczego A State of Trance Poland 2026 będzie wyjątkowe?

To nie tylko kolejna edycja festiwalu. To jubileuszowa odsłona, celebrująca 25 lat A State of Trance. To również światowa premiera projektu Armin van Buuren F2F John Summit – połączenie dwóch muzycznych światów, które z pewnością przejdzie do historii. Jak podkreślają organizatorzy:

Będzie to jedna z najbardziej wyjątkowych odsłon A State of Trance w tej części Europy. Cieszymy się, że możemy być gospodarzem tego wydarzenia na Stadionie Legii w stolicy Polski podczas premierowej edycji Warsaw Music Festival. Do zobaczenia w czerwcu!

A State of Trance Poland 2026 – gdzie i kiedy?

  • Data: 20 czerwca 2026
  • Miejsce: Stadion Legii w Warszawie

A State of Trance Poland 2026 – bilety

Nie przegap szansy na udział w tym wyjątkowym wydarzeniu! Bilety są dostępne na stronie: festival.astateoftrance.com/poland

