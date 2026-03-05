A State of Trance Poland 2026: Armin van Buuren i John Summit dokonają historii w Warszawie!

Spis treści
Fani muzyki trance w Polsce i całej Europie mogą zacierać ręce! Organizatorzy A State of Trance Poland 2026 ogłosili pełny line-up, który zapowiada niezapomniane wrażenia. Kto wystąpi obok Armina van Buurena i Johna Summita?
A State of Trance Poland 2026 – kto wystąpi? Pełny line-up
Oprócz wspomnianej wcześniej światowej premiery Armin van Buuren F2F John Summit, na scenie pojawią się również:
- Armin van Buuren: Legenda muzyki trance, którego nikomu nie trzeba przedstawiać.
- John Summit: Debiutujący w Polsce, jeden z najgorętszych nazwisk na scenie house i techno.
- Giuseppe Ottaviani: Włoski mistrz trance, znany z energetycznych setów.
- SUPERSTRINGS: Duet, który porwie Was w transowy świat dźwięków.
- Kasia: Polska reprezentantka sceny trance.
- UUFO: Tajemniczy projekt, który zaskoczy Was swoją muzyką.
Dlaczego A State of Trance Poland 2026 będzie wyjątkowe?
To nie tylko kolejna edycja festiwalu. To jubileuszowa odsłona, celebrująca 25 lat A State of Trance. To również światowa premiera projektu Armin van Buuren F2F John Summit – połączenie dwóch muzycznych światów, które z pewnością przejdzie do historii. Jak podkreślają organizatorzy:
Będzie to jedna z najbardziej wyjątkowych odsłon A State of Trance w tej części Europy. Cieszymy się, że możemy być gospodarzem tego wydarzenia na Stadionie Legii w stolicy Polski podczas premierowej edycji Warsaw Music Festival. Do zobaczenia w czerwcu!
A State of Trance Poland 2026 – gdzie i kiedy?
- Data: 20 czerwca 2026
- Miejsce: Stadion Legii w Warszawie
A State of Trance Poland 2026 – bilety
Nie przegap szansy na udział w tym wyjątkowym wydarzeniu! Bilety są dostępne na stronie: festival.astateoftrance.com/poland