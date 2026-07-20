Gavi świętował zwycięstwo na mundialu piosenką po polsku! Mistrz świata docenił piosenkarkę z Polski

Polska piosenkarka doceniona przez mistrza świata

Hiszpańscy piłkarze celebrują zwycięstwo na mundialu 2026. Tuż po zejściu z murawy chwycili za smartfony i pokazali, jak świętowali drugą wygraną swojego kraju w najważniejszym turnieju. Wśród tych zawodników był Pablo Gavi, który co prawda nie był częścią składu na finałowy mecz z Argentyną, ale był w kadrze powołanej przez Luisa de la Fuente. 21-latek dodał relację na Instagrama, która zainteresuje Polaków. W jednym z postów Gavi użył polską piosenkę. Mowa o utworze pod tytułem "W Głowie" z repertuaru Ani Dąbrowskiej. Dla wielu osób z Polski, które obserwują go w social mediach, z pewnością był to spore zaskoczenie. Dlaczego Gavi użył właśnie tego utworu?

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Ania Dąbrowska doceniona na świecie

Jeśli Gavi miał użyć polskiej piosenki na Instagramie, to wbrew pozorom nie jest to zaskoczenie, że padło właśnie na "W Głowie". Powód? Nie do końca wiadomo dlaczego, ale całkowicie przypadkowo piosenka Ani Dąbrowskiej stała się popularna poza Polską. Utwór bardzo często jest używany przez zagranicznych użytkowników TikToka. Powstało prawie 20 tysięcy filmików z użyciem tego dźwięku. Ania powinna się więcej chwalić tym sukcesem!

Hiszpania mistrzem świata

Mecz finałowy Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2026 zakończył się zwycięstwem Hiszpanii. Europejska drużyna sięgnęła po swoje drugie w historii zwycięstwo na mundialu. Ostatni raz wygrali w 2010 roku. Zwycięską bramkę w dogrywce strzelił Ferran Torres. Mecz zakończył się wynikiem 1:0. Argentyna nie potrafiła wygrać nawet ze wsprarciem Lionela Messiego.