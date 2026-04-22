Gamou Fall rozpala parkiet "Tańca z Gwiazdami". Jurorzy nie dowierzali własnym oczom

Bieżąca edycja popularnego formatu "Taniec z Gwiazdami" gości na swoim parkiecie Gamou Falla, który zdobył popularność dzięki walkom w FAME MMA.

Podczas najnowszego epizodu zawodnik zaprezentował zmysłowy układ choreograficzny w towarzystwie Hanny Żudziewicz oraz Magdaleny Tarnowskiej, które wystąpiły w bardzo skąpych strojach.

Zarówno taneczne popisy Falla, jak i uroda towarzyszących mu partnerek wywołały gigantyczny zachwyt

Gamou Fall w "Tańcu z Gwiazdami". Hanna Żudziewicz i Magdalena Tarnowska u boku zawodnika FAME MMA

Wśród uczestników najnowszej, wiosennej odsłony popularnego formatu "Taniec z Gwiazdami" znalazła się trójka reprezentantów środowiska freak-fightowego. Mowa o influencerce Natsu oraz dwóch aktorach znanych z gal FAME MMA – Sebastianie Fabijańskim i Gamou Fallu. Przed rozpoczęciem telewizyjnej rywalizacji w Polsacie wiele wskazywało na to, że to właśnie internetowa twórczyni ma największe predyspozycje do wygrania Kryształowej Kuli. Choć na ekranie zachwycała formą, a widzowie chętnie podziwiali jej mocno wyeksponowaną sylwetkę, braki w technice tanecznej okazały się decydujące. W efekcie Natsu dość szybko pożegnała się z walką w formacie. Tymczasem panowie kontynuują swoją przygodę z "TzG". Po emisji ostatniego odcinka w centrum uwagi znalazł się Gamou Fall, który zaprezentował choreografię nie tylko z dotychczasową partnerką Hanną Żudziewicz, ale również w towarzystwie innej znakomitej tancerki, Magdaleny Tarnowskiej.

Gwiazdor FAME MMA zaskoczył w show "Taniec z Gwiazdami". Reakcja jury była bezprecedensowa

Niezwykle emocjonalny występ byłego zawodnika FAME MMA w towarzystwie dwóch utalentowanych i zjawiskowych kobiet całkowicie zdominował ostatni odcinek telewizyjnego show. Całe trio pojawiło się na parkiecie w minimalistycznych, mocno wyciętych kreacjach, które natychmiast przyciągnęły wzrok zgromadzonej przed telewizorami publiczności. Gamou Fall tańczył z odsłoniętym torsem, natomiast stroje Hanny Żudziewicz oraz Magdaleny Tarnowskiej eksponowały niemal całe ich ciała. Oprócz zjawiskowej oprawy wizualnej ogromne wrażenie wywarła sama technika taneczna zaprezentowana przez ten niecodzienny tercet. Emocje sięgnęły zenitu, gdy wykonanie układu z Magdaleną Tarnowską zaowocowało owacjami na stojąco ze strony jurorów, co wydarzyło się prawdopodobnie po raz pierwszy w wieloletniej historii show. Według relacji współprowadzącej Pauliny Sykut-Jeżyny, ogromne wzruszenie udzieliło się również Krzysztofowi Ibiszowi, który zalał się łzami.

"To było wystąpienie na innym poziomie. To było metafizyczne"

Powyższymi słowami całe to zjawiskowe widowisko skomentował juror Tomasz Wygoda, dobitnie wyrażając swój zachwyt nad umiejętnościami uczestników. Z kolei Iwona Pavlović wpadła w tak wielką euforię po obejrzeniu tego pokazu, że zdecydowała się na podniesienie w górę aż dwóch tabliczek oznaczających maksymalną możliwą do zdobycia notę punktową.