Gaja Kuroń kwitnie w ciąży. Wyjątkowe spotkanie bliskich na konferencji filmu o Jacku Kuroniu!

Film o życiu prywatnym Jacka Kuronia
Premiera filmu przybliżającego losy Jacka Kuronia i jego żony Grażyny, nazywanej Gają, odbędzie się jeszcze w tym roku. Konferencja prasowa poświęcona "Naszej rewolucji" miała miejsce 22 czerwca. Twórcy zapowiadają intrygujące podejście - zamiast koncentrować się na działalności politycznej, obraz ukaże życie prywatne tej nietuzinkowej pary.
Chciałem absolutnie podkreślić, że to historia przepięknej, dramatycznej miłości Jacka i Grażyny. Ta polityka jest absolutnie w tle, ona tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. To uniwersalna opowieść o tym... To jest opowieść o Romeo i Julii przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, ponieważ wybraliśmy sobie kilka lat z życia Jacka i Gajki. Kończymy w osiemdziesiątym drugim roku, akcja się mniej więcej zaczyna w siedemdziesiątym siódmym i opowiadamy o ich relacji, o ich miłości. Oni byli nierozłączni, oni byli jak Ying i Yang. Wzajemnie uzupełniali się, nie mogli funkcjonować bez siebie. Wspaniała, cudowna para i mam nadzieję, że będzie to wzruszający uniwersalny film, który trafi absolutnie do każdego widza. Chciałem też podkreślić, że spełniło się moje marzenie. Spotkałem się na planie filmowym z Magdą Popławską, która wspaniale gra Gajkę Kuroń. Tam jest trochę iskier. Tak jak każda taka prawdziwa relacja męsko-damska, ona musi iskrzyć - opowiadał "Super Expressowi" Arkadiusz Jakubik wcielający się w Kuronia.
Z małżeństwa Jacka i Grażyny narodził się syn, Maciej. On sam został ojcem czwórki dzieci: Jakuba, Jana, Kacpra i Gai. Do grudnia 2008 roku, kiedy Maciej Kuroń zmarł, szef kuchni tworzył ze swoją żoną niezwykle zgodny związek.
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Bliscy Macieja Kuronia brylują na czerwonym dywanie
Konferencja "Naszej rewolucji" zgromadziła nie tylko odtwórców głównych ról, Arkadiusza Jakubika i Magdalenę Popławską, ale również synową i wnuczęta słynnego działacza. Joanna, Jakub oraz Gaja chętnie uśmiechali się do fotoreporterów, a uwagę przykuwał wyraźnie zaokrąglony brzuch tej ostatniej. Gaja wkrótce zostanie matką, a na jej profilu na Instagramie można zobaczyć relację z imprezy, na której zdradziła płeć swojego przyszłego dziecka. Zdjęcia i nagranie znajdziecie w GALERII.
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