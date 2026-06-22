Ewakuacja nad jeziorem w powiecie strzelecko-drezdeneckim. Funkcjonariusze pomogli osobom zaskoczonym przez burzę

Bezpieczeństwo nad wodą w powiecie strzelecko-drezdeneckim

W upalne dni wiele osób wybiera wypoczynek nad wodą, co wymaga połączenia relaksu z dużą dozą rozwagi. Nad bezpieczeństwem osób spędzających czas nad jeziorami czuwają policjanci oraz strażacy, którzy regularnie kontrolują wyznaczone kąpieliska. Podczas patroli mundurowi sprawdzają stan trzeźwości sterników oraz weryfikują ich uprawnienia do prowadzenia jednostek pływających. Funkcjonariusze zwracają również uwagę na to, czy łodzie posiadają wymagany sprzęt ratunkowy i czy użytkownicy przestrzegają obowiązujących przepisów. Służbę na wodzie pełnią osoby z dużym doświadczeniem, które przeszły specjalistyczne szkolenia oraz kursy ratownictwa wodnego.

Interwencja na jeziorze podczas niedzielnej burzy

Skuteczność obecności patroli wodnych potwierdziła sytuacja z niedzieli 21 czerwca 2026 roku. Tego dnia wspólny patrol policjanta oraz funkcjonariuszki straży pożarnej poruszał się po akwenie łodzią motorową. Po gwałtownym załamaniu pogody wiele osób korzystających z kajaków i rowerów wodnych znalazło się w trudnym położeniu z dala od brzegu. Funkcjonariusze podjęli działania i bezpiecznie sprowadzili na ląd osoby zaskoczone przez silną ulewę. Dzięki szybkiej interwencji patrolu wodnego w całym zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń.

Podziękowania dla funkcjonariuszy ze Strzelec Krajeńskich

Działania służb zostały docenione przez jedną z kobiet, która wypoczywała nad wodą wspólnie z dziećmi. Przesłała ona oficjalne podziękowania do Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Krajeńskich za pomoc udzieloną podczas niedzielnego załamania pogody. Stała obecność patroli na jeziorach ma istotny wpływ na zachowanie rozsądku przez osoby uprawiające sporty wodne. Wspólne działania policji oraz straży pożarnej pozwalają zapobiegać wielu niebezpiecznym sytuacjom, do których mogłoby dojść podczas letniego wypoczynku nad wodą.

Źródło: Policja.pl