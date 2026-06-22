Turniej ATP w Eastbourne. Jan Zieliński gra dalej

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-06-22 18:15

Jan Zieliński i Luke Johnson awansowali do drugiej rundy debla podczas turnieju ATP w Eastbourne. Polsko-brytyjski duet pokonał w pierwszym meczu reprezentantów gospodarzy, Bena Jonesa i Joshuę Parisa. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem po super tie-breaku.

Tenisista uderza piłkę rakietą na trawiastym korcie podczas turnieju ATP w Eastbourne, co obrazuje dynamikę rozgrywek, o których przeczytasz więcej na naszym portalu. W tle widać siatkę i wyraźne białe linie boiska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Ręka tenisisty uderzająca rakietą w żółtą piłkę tuż nad trawiastym kortem.

Zwycięstwo na brytyjskiej trawie

Jan Zieliński, grający w parze z Brytyjczykiem Lukiem Johnsonem, awansował do kolejnej fazy turnieju deblowego. W 1. rundzie zawodów ATP 250 w Eastbourne para pokonała Brytyjczyków Bena Jonesa i Joshuę Parisa 6:7 (6-8), 6:3, 10-5.

Turniej rozgrywany jest na kortach trawiastych, co stanowi ważny sprawdzian formy. Zieliński jest jedynym polskim tenisistą startującym w tegorocznych zmaganiach w Eastbourne.

Z kim Zieliński zagra w ćwierćfinale?

W kolejnej rundzie polsko-brytyjski debel trafi na trudnych rywali. Zmierzą się z zwycięzcami starcia pomiędzy obrońcami tytułu, Julianem Cashem i Lloydem Glasspoolem (najwyżej rozstawieni), a argentyńskim duetem Juan Manuel Cerundolo i Camilo Ugo Carabelli.

Kibice z pewnością będą uważnie śledzić dalsze losy Zielińskiego. Wygrana w pierwszej rundzie to dobry znak przed zbliżającymi się wielkoszlemowymi rozgrywkami w Londynie.