Turniej ATP w Eastbourne. Jan Zieliński gra dalej

Zwycięstwo na brytyjskiej trawie

Jan Zieliński, grający w parze z Brytyjczykiem Lukiem Johnsonem, awansował do kolejnej fazy turnieju deblowego. W 1. rundzie zawodów ATP 250 w Eastbourne para pokonała Brytyjczyków Bena Jonesa i Joshuę Parisa 6:7 (6-8), 6:3, 10-5.

Turniej rozgrywany jest na kortach trawiastych, co stanowi ważny sprawdzian formy. Zieliński jest jedynym polskim tenisistą startującym w tegorocznych zmaganiach w Eastbourne.

Z kim Zieliński zagra w ćwierćfinale?

W kolejnej rundzie polsko-brytyjski debel trafi na trudnych rywali. Zmierzą się z zwycięzcami starcia pomiędzy obrońcami tytułu, Julianem Cashem i Lloydem Glasspoolem (najwyżej rozstawieni), a argentyńskim duetem Juan Manuel Cerundolo i Camilo Ugo Carabelli.

Kibice z pewnością będą uważnie śledzić dalsze losy Zielińskiego. Wygrana w pierwszej rundzie to dobry znak przed zbliżającymi się wielkoszlemowymi rozgrywkami w Londynie.