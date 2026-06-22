Lech Poznań wznawia przygotowania do sezonu. Brakuje kilku gwiazd

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-06-22 17:17

Piłkarze klubu Lech Poznań zainaugurowali w poniedziałek przygotowania do nowego sezonu ekstraklasy. Na pierwszym treningu zabrakło kilku ważnych graczy. Lech Poznań musi na razie radzić sobie bez zawodników powołanych na mecze kadr narodowych oraz tych leczących urazy.

Zbliżenie na piłkarzy Lecha Poznań w brudnych, czarnych korkach z białymi paskami, kopiących piłkę na zielonej murawie, symbolizujące wznowienie treningów przed sezonem. Więcej o przygotowaniach do nowego sezonu przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Nogi piłkarzy walczących o piłkę podczas treningu na błotnistym boisku z pachołkami w tle.

Początek testów i nieobecności w składzie

Lechici przed rozpoczęciem treningów przeszli tradycyjne badania medyczne. W najbliższym czasie czekają ich dodatkowe testy wydolnościowe i wytrzymałościowe. Wyniki tych analiz pozwolą sztabowi szkoleniowemu odpowiednio zaplanować obciążenia zespołu. Jest to niezwykle istotne na samym starcie intensywnego okresu przygotowawczego.

Trener mistrzów Polski Niels Frederiksen musiał poprowadzić pierwsze zajęcia w okrojonym zestawieniu. Daniel Hakans, Gisli Thordarson oraz Luis Palma otrzymali dodatkowy tydzień urlopu ze względu na czerwcowe mecze reprezentacji narodowych. Do zajęć nie przystąpił również Ali Gholizadeh, który w Iranie rehabilituje operowane lewe kolano. Na boisku zabrakło ponadto Antonio Milicia, którego obecny kontrakt z poznańskim klubem wygasa pod koniec czerwca.

Z kim mistrzowie Polski rozegrają sparingi?

W poniedziałkowych zajęciach uczestniczyli nowi zawodnicy klubu, czyli Mateusz Lis oraz Allahyar Sayyadmanesh. Po wyleczeniu kontuzji do pełnych treningów wrócili natomiast Alex Douglas, Kornel Lisman i Kamil Jakóbczyk. Szkoleniowiec zaprosił na trening także utalentowanych wychowanków z akademii, w tym Piotra Bartczaka i Aleksa Olsztyna. Klub zamierza jednocześnie poszukać nowych pracodawców dla zawodników wracających z wypożyczeń, takich jak Filip Szymczak czy Bartłomiej Barański.

Za tydzień poznańska drużyna wyjedzie na obóz przygotowawczy do Wronek. W trakcie tego zgrupowania zaplanowano dwa mecze kontrolne z zagranicznymi rywalami. Sparingpartnerami mistrzów kraju będą słowacka ekipa FK Żeleziarne Podbrezova oraz czeski zespół Bohemians 1905 Praga. W lipcu drużynę czeka ponadto starcie o Superpuchar Polski z Górnikiem Zabrze oraz dwumecz w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów przeciwko AGF Aarhus.