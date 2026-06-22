Lech Poznań wznawia przygotowania do sezonu. Brakuje kilku gwiazd

Początek testów i nieobecności w składzie

Lechici przed rozpoczęciem treningów przeszli tradycyjne badania medyczne. W najbliższym czasie czekają ich dodatkowe testy wydolnościowe i wytrzymałościowe. Wyniki tych analiz pozwolą sztabowi szkoleniowemu odpowiednio zaplanować obciążenia zespołu. Jest to niezwykle istotne na samym starcie intensywnego okresu przygotowawczego.

Trener mistrzów Polski Niels Frederiksen musiał poprowadzić pierwsze zajęcia w okrojonym zestawieniu. Daniel Hakans, Gisli Thordarson oraz Luis Palma otrzymali dodatkowy tydzień urlopu ze względu na czerwcowe mecze reprezentacji narodowych. Do zajęć nie przystąpił również Ali Gholizadeh, który w Iranie rehabilituje operowane lewe kolano. Na boisku zabrakło ponadto Antonio Milicia, którego obecny kontrakt z poznańskim klubem wygasa pod koniec czerwca.

Z kim mistrzowie Polski rozegrają sparingi?

W poniedziałkowych zajęciach uczestniczyli nowi zawodnicy klubu, czyli Mateusz Lis oraz Allahyar Sayyadmanesh. Po wyleczeniu kontuzji do pełnych treningów wrócili natomiast Alex Douglas, Kornel Lisman i Kamil Jakóbczyk. Szkoleniowiec zaprosił na trening także utalentowanych wychowanków z akademii, w tym Piotra Bartczaka i Aleksa Olsztyna. Klub zamierza jednocześnie poszukać nowych pracodawców dla zawodników wracających z wypożyczeń, takich jak Filip Szymczak czy Bartłomiej Barański.

Za tydzień poznańska drużyna wyjedzie na obóz przygotowawczy do Wronek. W trakcie tego zgrupowania zaplanowano dwa mecze kontrolne z zagranicznymi rywalami. Sparingpartnerami mistrzów kraju będą słowacka ekipa FK Żeleziarne Podbrezova oraz czeski zespół Bohemians 1905 Praga. W lipcu drużynę czeka ponadto starcie o Superpuchar Polski z Górnikiem Zabrze oraz dwumecz w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów przeciwko AGF Aarhus.