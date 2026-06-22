Zatrzymanie w Mierzawie. Policja ujęła 49-latka podejrzanego o zabójstwo

Atak na seniorów w miejscowości Mierzawa

Zdarzenia te miały swój początek w piątek 19 czerwca 2026 roku, kiedy to po godzinie 16:00 do służb wpłynęło zgłoszenie o ataku w jednym z domów w miejscowości Mierzawa. W powiecie jędrzejowskim mężczyzna przy użyciu ostrych narzędzi zaatakował parę seniorów, w wyniku czego 80-letni mężczyzna zmarł na miejscu. Jego żona z ciężkimi obrażeniami została przetransportowana do szpitala, gdzie medycy walczyli o jej życie. Podejrzewany o ten czyn sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, wykorzystując hulajnogę elektryczną.

Szeroko zakrojone poszukiwania w powiecie jędrzejowskim

Natychmiast po otrzymaniu informacji o zdarzeniu Komendant Powiatowy Policji w Jędrzejowie ogłosił alarm dla wszystkich podległych mu funkcjonariuszy, a do akcji włączyły się kolejne jednostki. W całodobowe działania zaangażowanych było kilkuset mundurowych z różnych pionów, w tym policjanci kryminalni, prewencji, ruchu drogowego oraz kontrterroryści. Poszukiwania 49-latka prowadzono w trudnym i rozległym terenie leśno-polnym oraz w okolicach głównych szlaków komunikacyjnych. Służby skupiły się na jak najszybszym wyeliminowaniu zagrożenia dla mieszkańców regionu.

Wykorzystanie nowoczesnego sprzętu i wsparcie z innych województw

W trakcie operacji policjanci wykorzystali specjalistyczny sprzęt, taki jak policyjny śmigłowiec oraz drony wyposażone w kamery z funkcją termowizji. W akcji brały udział psy tropiące, a teren patrolowano przy użyciu quadów, pojazdów terenowych oraz specjalistycznych radiowozów. Działania kontynuowano także po zmroku, korzystając z urządzeń noktowizyjnych i termowizyjnych, co pozwalało na dokładne sprawdzanie dużych obszarów. Akcja była koordynowana przez sztab w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach przy wsparciu funkcjonariuszy z Komendy Głównej Policji oraz mundurowych z sąsiednich województw.

Ujęcie 49-latka i dalsze czynności procesowe

Do zatrzymania poszukiwanego doszło w poniedziałek 22 czerwca 2026 roku o godzinie 12:20 w bliskiej odległości od jego miejsca zamieszkania. Mężczyzna był wyraźnie wycieńczony, nie posiadał przy sobie broni i nie stawiał oporu podczas obezwładniania przez policjantów. 49-latek został przewieziony do jednostki policji, gdzie pod nadzorem prokuratora trwają dalsze czynności procesowe. O postawieniu zarzutów oraz ewentualnym zastosowaniu środków zapobiegawczych zdecyduje w najbliższym czasie prokuratura oraz sąd.

Podziękowania dla funkcjonariuszy oraz mieszkańców

Inspektor Zbigniew Nowak, Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach, złożył podziękowania wszystkim policjantom za profesjonalizm i determinację wykazaną podczas wielodniowych działań prowadzonych w trudnych warunkach. Służby podziękowały również mieszkańcom regionu za zachowanie spokoju oraz przekazywanie sygnałów, które były na bieżąco sprawdzane przez funkcjonariuszy. Wspólna operacja pokazała znaczenie współpracy różnych instytucji w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji. Na obecnym etapie ze względu na dobro śledztwa policja nie przekazuje bardziej szczegółowych informacji o sprawie.

Źródło: Policja.pl