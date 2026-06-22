Piękna żona wspiera Leo Messiego na MŚ 2026! Antonela lśni i rozwija własne imperium

Relacja Lionela Messiego i Antoneli Roccuzzo przypomina fabułę romantycznej produkcji kinowej. Przyszłe małżeństwo poznało się jeszcze w czasach dzieciństwa, dorastając w argentyńskim Rosario. Poznali się dzięki kuzynowi Antoneli, Lucasowi, z którym od dawna przyjaźnił się utalentowany piłkarz. Chociaż sportowa ścieżka zmusiła 13-letniego Messiego do przeprowadzki do Barcelony, ich relacja zdołała przetrwać próbę odległości. Związek nabrał oficjalnego charakteru na przełomie 2008 i 2009 roku, a latem 2017 roku zakochani zorganizowali w rodzinnym mieście huczne wesele z udziałem największych sław ze świata futbolu. Obecnie wspólnie wychowują trzech synów – Thiago, Mateo oraz Ciro – wielokrotnie podkreślając, że to właśnie najbliżsi stanowią dla nich absolutny priorytet.

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Antonela Roccuzzo robi furorę w sieci. Żona Lionela Messiego rozwija potężny biznes

Mimo że przez długi czas funkcjonowała nieco na uboczu kariery męża, ostatecznie zdołała zbudować własną, autonomiczną markę. Jej profil na Instagramie śledzi obecnie prawie 40 milionów użytkowników, co bez wątpienia plasuje ją w czołówce najbardziej wpływowych osób w świecie mediów społecznościowych! Ten ogromny zasięg w sieci skutecznie monetyzuje, podejmując lukratywną współpracę z najważniejszymi korporacjami na globalnym rynku.

Dowodem jej mocnej rynkowej pozycji jest prestiżowa umowa podpisana z firmą Adidas. Pod koniec 2024 roku Roccuzzo oficjalnie zadebiutowała w międzynarodowej kampanii tego producenta, dołączając tym samym do słynnej rodziny trzech pasków, która od dawna stanowi istotny element zawodowej kariery jej męża. Dodatkowo realizowała projekty dla takich gigantów jak Tiffany & Co., Stella McCartney czy Alo Yoga. Niezależnie od działań stricte komercyjnych, żona argentyńskiego gwiazdora aktywnie udziela się charytatywnie, reprezentując jako ambasadorka interesy UNICEF-u oraz wspierając organizację Olimpiad Specjalnych.

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Antonela Roccuzzo przyciąga spojrzenia nie tylko wyjątkową urodą, ale przede wszystkim wysportowaną sylwetką, wypracowaną dzięki regularnym wizytom na siłowni. Na swoim oficjalnym koncie często udostępnia zdjęcia i filmy z kolejnych treningów, zachęcając internautów do podejmowania aktywności fizycznej na co dzień. Zamiłowanie do fitnessu zostało błyskawicznie docenione przez branżowe marki, co zaowocowało nowymi kontraktami reklamowymi. Więcej fotografii przedstawiających ukochaną Leo Messiego można zobaczyć w naszej dedykowanej galerii.