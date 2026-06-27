Gabor na galowo, Kukulska na luzie, a Stankiewicz jak wamp. "Lato z Radiem i Telewizją Polską" w Radomiu

Lato z Radiem i Telewizją Polską. Gabor, Kukulska, Stankiewicz

Oficjalnie rozpoczęliśmy wakacje, a wraz z nimi ruszyło najbardziej wyczekiwane muzyczne tournée w kraju! Dla wielu osób symbolem najgorętszej pory roku są koncerty z serii "Lato z Radiem i Telewizją Polską". Kultowa impreza wystartowała z kopyta w sobotę 20 czerwca w Bielsku-Białej, gdzie publiczność i widzów przed telewizorami rozgrzały takie ikony jak Maryla Rodowicz, Doda oraz Michał Szpak.

Dokładnie tydzień później, w sobotę 27 czerwca, letnia scena TVP zawitała do Radomia. Koncert nad zalewem na Borkach przyciągnął tłumy, a na scenie pojawiła się prawdziwa plejada gwiazd! Przed publicznością zaprezentowali się czołowi polscy artyści, którzy zadbali o to, by temperatura (i tak już wysoka!) skoczyła jeszcze bardziej. Swoje największe hity zaśpiewali m.in.:

Natalia Kukulska

Viki Gabor

Liber

Varius Manx & Kasia Stankiewicz

Stylizacje gwiazd na Lato z Radiem i TVP. Kto wyglądał najlepiej?

Występy na żywo to nie tylko muzyczne uniesienia i wspólne śpiewanie, ale także doskonała okazja dla artystów, by zaprezentować się w szałowych kreacjach. Jako że tego dnia termometry wskazywały rekordowe upały, gwiazdy mogły postawić na totalne modowe szaleństwo.

Maryla Rodowicz szuka aktorki. "Musi być ładna i ładnie śpiewać"

"Lato z Radiem i Telewizja Polską" - RADOM

Do Radomia zjechały się największe polskie gwiazdy. Lejący się z nieba żar pozwala zaszaleć z wakacyjnymi stylówkami. Zobaczcie, jak prezentowali sie artyści podczas drugiego koncertu z serii ""Lato z Radiem i Telewizja Polską". Viki Gabor postawiła na elegancję niczym ze szkolnego apelu, a Natalia Kukulska na totalny luz - w błękitnej spódniczce prezentowała się znakomicie. Stankiewicz - mimo upałów - wystąpiła w kurtce. Uwagę zwracała też młoda mama - Kasia Moś.