Gabor na galowo, Kukulska na luzie, a Stankiewicz jak wamp. "Lato z Radiem i Telewizją Polską" w Radomiu

Maksymilian Kluziewicz
2026-06-27 20:58

Dziś w całej Polsce rekordowe upały, ale najgoręcej, jeśli chodzi o doznania muzyczne, jest aktualnie w Radomiu, a to za sprawą kolejnego koncertu z serii "Lato z Radiem i Telewizją Polską". Do położonego w województwie mazowieckim miasta zawitała plejada polskich gwiazd.

Lato z Radiem i Telewizją Polską. Gabor, Kukulska, Stankiewicz

Oficjalnie rozpoczęliśmy wakacje, a wraz z nimi ruszyło najbardziej wyczekiwane muzyczne tournée w kraju! Dla wielu osób symbolem najgorętszej pory roku są koncerty z serii "Lato z Radiem i Telewizją Polską". Kultowa impreza wystartowała z kopyta w sobotę 20 czerwca w Bielsku-Białej, gdzie publiczność i widzów przed telewizorami rozgrzały takie ikony jak Maryla Rodowicz, Doda oraz Michał Szpak.

Dokładnie tydzień później, w sobotę 27 czerwca, letnia scena TVP zawitała do Radomia. Koncert nad zalewem na Borkach przyciągnął tłumy, a na scenie pojawiła się prawdziwa plejada gwiazd! Przed publicznością zaprezentowali się czołowi polscy artyści, którzy zadbali o to, by temperatura (i tak już wysoka!) skoczyła jeszcze bardziej. Swoje największe hity zaśpiewali m.in.:

  • Natalia Kukulska
  • Viki Gabor
  • Liber
  • Varius Manx & Kasia Stankiewicz

Stylizacje gwiazd na Lato z Radiem i TVP. Kto wyglądał najlepiej?

Występy na żywo to nie tylko muzyczne uniesienia i wspólne śpiewanie, ale także doskonała okazja dla artystów, by zaprezentować się w szałowych kreacjach. Jako że tego dnia termometry wskazywały rekordowe upały, gwiazdy mogły postawić na totalne modowe szaleństwo.

Maryla Rodowicz szuka aktorki. "Musi być ładna i ładnie śpiewać"

"Lato z Radiem i Telewizja Polską" - RADOM

Do Radomia zjechały się największe polskie gwiazdy. Lejący się z nieba żar pozwala zaszaleć z wakacyjnymi stylówkami. Zobaczcie, jak prezentowali sie artyści podczas drugiego koncertu z serii ""Lato z Radiem i Telewizja Polską". Viki Gabor postawiła na elegancję niczym ze szkolnego apelu, a Natalia Kukulska na totalny luz - w błękitnej spódniczce prezentowała się znakomicie. Stankiewicz - mimo upałów - wystąpiła w kurtce. Uwagę zwracała też młoda mama - Kasia Moś.

Natalia Kukulska w białej bluzce na scenie, śpiewająca do mikrofonu, z dłonią na piersi. Obok mniejsze wizerunki Viki Gabor w szkolnej stylizacji z krawatem oraz Kasi Stankiewicz w brązowej kurtce, również podczas występu na żywo. Więcej o ich stylizacjach przeczytasz na naszym portalu.
Galeria zdjęć 36
viki gabor
Lato z Radiem i Telewizją Polską
Natalia Kukulska