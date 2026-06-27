Mecz Polska Niemcy w Lidze Narodów. Sprawdź przebieg niezwykle emocjonującego spotkania w Gliwicach

Polscy siatkarze dominują na parkiecie w Gliwicach

Polscy siatkarze rozegrali trzeci mecz w ramach turnieju Liga Narodów w Gliwicach. Tym razem przeciwnikiem biało-czerwonych była drużyna z Niemiec. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia ostatecznie wygrali to spotkanie w czterech setach. Wcześniej reprezentacja Polski pokonała już reprezentacje Belgii oraz Turcji, kończąc oba te starcia wynikiem 3:2. Rywalizację na żywo oglądało w hali imponujące 11 600 widzów.

Pierwszy set rozpoczął się od zaciętej walki i zakończył porażką gospodarzy. Biało-czerwoni zdołali doprowadzić do remisu po 23, jednak ostatecznie to goście zdobyli decydujące punkty. Druga partia to już wyraźna dominacja polskiego zespołu od pierwszych minut. Skuteczny atak Bartłomieja Bołądzia przypieczętował wygraną w drugim secie, ustalając pewny wynik na 25:16. Polacy szybko przejęli inicjatywę na parkiecie i nie oddali jej do samego końca tej partii.

Kto wystąpił w meczu Polska Niemcy?

W polskiej kadrze na to spotkanie zaszło kilka bardzo istotnych zmian personalnych. Na parkiecie zadebiutował nowy rozgrywający Marcel Bakaj, który zastąpił borykającego się z problemami zdrowotnymi Jana Firleja. Do zespołu dołączyli również Jakub Popiwczak, Wilfredo Leon oraz skuteczny Kewin Sasak. Z powodu tych rotacji poza kadrą meczową znaleźli się tym razem Jakub Ciunajtys, Michał Gierżot i Aliaksei Nasevich. Nowe zestawienie świetnie sprawdziło się na gliwickim parkiecie.

Trzecia i czwarta odsłona spotkania przebiegały pod pełne dyktando biało-czerwonych. Dobrze funkcjonująca zagrywka oraz gra blokiem pozwoliły na zbudowanie bardzo bezpiecznej przewagi nad rywalami. Najlepiej punktującym zawodnikiem w polskiej drużynie był w sobotę Bartłomiej Bołądź, który zdobył łącznie aż 21 punktów. Kolejnym przeciwnikiem Polski w niedzielę będzie Argentyna. Tego samego dnia w Gliwicach zagrają także Chiny z Niemcami oraz Belgia z Turcją.