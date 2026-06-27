Polacy rozbili Niemców w Gliwicach. Z kim i kiedy zagrają kolejny mecz w Lidze Narodów?

Mocne otwarcie rywali i stanowcza odpowiedź Polski

Start sobotniego spotkania przypominał scenariusze z wcześniejszych potyczek naszej kadry. Drużyna narodowa, która wcześniejsze triumfy nad reprezentacją Belgii i Turcji odnosiła dopiero po pięciu setach, ponownie rozpoczęła grę dość niepewnie. Reprezentanci Niemiec skrzętnie skorzystali z okazji, triumfując w pierwszej odsłonie 25:23, co wywołało niepokój wśród zgromadzonych na gliwickich trybunach kibiców. Strata seta podziałała jednak na zespół niezwykle mobilizująco.

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Od rozpoczęcia drugiej partii na parkiecie dominowała już tylko jedna drużyna. Biało-Czerwoni całkowicie zdominowali wydarzenia na boisku, pozostawiając niemieckich graczy bez argumentów. Rezultaty kolejnych setów – 25:16, 25:17 oraz 25:15 – dobitnie świadczą o przewadze polskiego zespołu. Zawodnicy Nikoli Grbicia narzucili swoje warunki gry, notując niezwykle przekonujące zwycięstwo.

Kiedy grają polscy siatkarze? W niedzielę mecz z Argentyną

Po wygranej z zachodnimi sąsiadami polska kadra błyskawicznie wraca do gry. W niedzielę odbędzie się finalne i prawdopodobnie najbardziej wymagające spotkanie trwającego turnieju w Gliwicach. Przeciwnikiem naszej drużyny narodowej będzie mocny zespół z Argentyny.

Pojedynek pomiędzy Polską a Argentyną zaplanowano na niedzielę, 28 czerwca 2026 roku. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 20:00.

Niedzielne starcie będzie ostatnim sprawdzianem dyspozycji zespołu przed zaplanowaną pauzą. Po turnieju na Śląsku kadrowicze otrzymają ponad dwa tygodnie odpoczynku, a następnie wylecą do Chicago, gdzie w dniach 15-20 lipca rozegrają końcowe mecze rundy zasadniczej Ligi Narodów.

Terminarz meczów siatkarzy w Gliwicach

Zmagania w polskim mieście obfitują w siatkarskie emocje. Do tej pory Biało-Czerwoni zanotowali komplet trzech zwycięstw w wymagających spotkaniach.

Środa, 24.06: Polska - Belgia 3:2Czwartek, 25.06: Polska - Turcja 3:2Sobota, 27.06: Polska - Niemcy 3:1Niedziela, 28.06 (20:00): Polska - Argentyna