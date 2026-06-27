Ekstraklasa. Kornel Lisman z Lecha Poznań przeszedł do beniaminka Serie A

Od akademii do włoskiej ekstraklasy

Lisman rozpoczął swoją przygodę w akademii Lecha Poznań trzy lata temu, przechodząc z FASE Szczecin. Już po pół roku treningów otrzymał szansę udziału w zgrupowaniu pierwszej drużyny w tureckim Belek. Jego debiut w polskiej ekstraklasie miał miejsce we wrześniu 2024 roku w meczu przeciwko Śląskowi Wrocław.

Młody zawodnik w barwach "Kolejorza" rozegrał łącznie 33 oficjalne mecze. W tym czasie zdobył dwie bramki i zanotował jedną asystę. Jego wkład był zauważalny przy zdobyciu mistrzostwa w sezonie 2024/25 oraz obronie tytułu rok później.

Rehabilitacja i zmiany w składzie Lecha

W ostatnich miesiącach kariera Lismana zwolniła z powodu kontuzji. Przez ostatnie pół roku pomocnik przechodził rehabilitację po przebytej operacji kolana. Pomimo tych trudności, udało mu się podpisać kontrakt z włoskim klubem Venezia FC.

To nie jedyna zmiana w poznańskim zespole ogłoszona w sobotę. Klub poinformował również o odejściu Antonio Milicia. Chorwackiemu obrońcy z końcem czerwca wygasa obecny kontrakt.