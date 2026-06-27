Motor Lublin wygrywa pierwszy sparing. Dinamo Bukareszt pokonane po wyrównanym starciu

Udany sparing zespołu Motor Lublin

Spotkanie kontrolne obu drużyn zostało rozegrane w miejscowości Nowiny w pobliżu Kielc. Był to pierwszy letni sprawdzian formy dla zespołu beniaminka ekstraklasy przed nadchodzącym sezonem. Strzelanie w pierwszej połowie rozpoczęli rywale z Rumunii, gdy Alexandru Pop celnym strzałem głową w 25. minucie otworzył wynik meczu. Zaledwie trzy minuty później padł wyrównujący gol, po tym jak Matteo Dutu przypadkowo skierował piłkę do własnej siatki.

Po zmianie stron na boisku dominowali już podopieczni trenera Mariusza Misiury. W drugiej części potyczki na prowadzenie polską drużynę wyprowadził Fabio Ronaldo, trafiając do bramki przeciwnika w 66. minucie spotkania. Ostatnie słowo należało do Filipa Lubereckiego, który ustalił ostateczny rezultat w 77. minucie rywalizacji. W barwach polskiego zespołu na murawie zaprezentowali się między innymi młodzi zawodnicy z klubowej akademii oraz nowo pozyskany rumuński bramkarz Mihai Popa.

Jakie są kolejne plany polskiej drużyny?

Szkoleniowiec Mariusz Misiura zaplanował dla swoich zawodników jeszcze trzy spotkania kontrolne przed startem docelowych zmagań. Piłkarze z województwa lubelskiego będą mieli okazję do szlifowania formy już 3 lipca w starciu z Wartą Poznań. Następnie, zgodnie z planem przygotowań, 11 lipca zmierzą się z warszawską Polonią. Ostatnim sprawdzianem przed powrotem do walki o punkty będzie zaplanowana na 17 lipca potyczka z izraelskim zespołem Hapoel Jerozolima.

Obecny okres przygotowawczy ma na celu zintegrowanie nowych graczy i optymalne przygotowanie taktyczne drużyny. Pierwszy poważny test u progu nadchodzących mistrzostw kraju nastąpi w drugiej połowie letniego miesiąca. Zgodnie z oficjalnym harmonogramem ekstraklasy, zespół rozpocznie zmagania 26 lipca od wyjazdowego spotkania z drużyną Widzewa Łódź. To właśnie ten mecz zweryfikuje skuteczność letnich treningów w warunkach presji o stawkę.