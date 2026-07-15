Masowe zmiany trenerów po MŚ 2026. Aż 15 reprezentacji bez selekcjonera

Rewolucja w Afryce i Europie

Już 15 czerwca, po pierwszym meczu na mundialu przegranym 1:5 ze Szwecją, pracę stracił trener reprezentacji Tunezji Sabri Lamouchi. Jego następca, Herve Renard, prowadził zespół w dwóch spotkaniach, ulegając Japonii 0:4 i Holandii 1:3. Szkoleniowiec z polskimi korzeniami pożegnał się z kadrą kilka dni po zakończeniu turnieju.

Steve Clarke zrezygnował z posady selekcjonera Szkocji po siedmiu latach pracy. Zespół pod jego wodzą wygrał 1:0 z Haiti, a następnie przegrał z Marokiem 0:1 i Brazylią 0:3, zajmując trzecie miejsce w grupie. W Korei Południowej sprawą słabego występu kadry zajął się prezydent Lee Jae Myung, nakazując śledztwo, a trener Hong Myong-bo opuścił stanowisko po porażkach z Meksykiem i RPA.

Głośne zwolnienia w Europie?

Marcelo Bielsa, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, nie przedłużył kontraktu z reprezentacją Urugwaju po słabym występie w fazie grupowej. Jego następcą może zostać Diego Forlan. Z czeską kadrą rozstał się 74-letni Miroslav Koubek, który zdobył zaledwie jeden punkt po remisie z RPA.

Haiti pożegnało się z Sebastienem Migne po komplecie porażek w grupie. Decyzję podjęto za porozumieniem stron kilkanaście dni po turnieju. Migne prowadził drużynę od 2024 roku, wprowadzając ją na mundial po 52 latach przerwy.

Ofiary fazy pucharowej

Po porażce w 1/16 finału z Marokiem (2-3 w rzutach karnych) z prowadzenia Holandii zrezygnował Ronald Koeman. Podobny los spotkał Sebastiana Beccacece, który ogłosił rezygnację po porażce Ekwadoru z Meksykiem 0:2. Julian Nagelsmann pożegnał się z niemiecką kadrą po odpadnięciu z Paragwajem (3-4 w rzutach karnych), a głównym kandydatem na jego miejsce jest Juergen Klopp.

Carlos Queiroz odszedł z reprezentacji Ghany po porażce z Kolumbią 0:1 w 1/16 finału. Z Meksykiem po przegranej z Anglią 2:3 pożegnał się Javier Aguirre, którego zastąpi Rafael Marquez. Zlatko Dalić zrezygnował z prowadzenia Chorwacji po przegranej 1:2 z Portugalią, a jego następcą został Slaven Bilić.

„To właściwy moment, aby zakończyć tę niesamowitą podróż. Odchodzę z pełnym sercem i dumny, że przyczyniłem się do największych sukcesów w historii chorwackiej piłki nożnej” – przekazał w oświadczeniu 59-letni trener, którego następcą został Slaven Bilić, pełniący już w przeszłości tę funkcję.

Koniec kontraktu i burzliwe rozstanie

Roberto Martinez opuścił reprezentację Portugalii po porażce z Hiszpanią (0:1) w 1/8 finału. Jego następcą został 71-letni Jorge Jesus. Trener RPA Hugo Broos zrezygnował z funkcji po odpadnięciu z turnieju, choć zostawił otwartą furtkę do roli konsultanta.

Bardziej burzliwy przebieg miało zwolnienie Pape Thiawa w Senegalu. Jego drużyna przegrała z Belgią 2:3, mimo prowadzenia 2:0 do 85. minuty. Po turnieju jeden z czołowych piłkarzy, Pape Gueye, zagroził bojkotem kadry, jeśli sztab nie ulegnie zmianie. Według "L’Equipe" faworytem do przejęcia zespołu jest Patrick Vieira.