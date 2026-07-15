Koniec pewnej epoki we Francji. Legenda przejmuje stery w reprezentacji

Mundial 2026. Didier Deschamps opuszcza reprezentację Francji

Didier Deschamps to najbardziej utytułowany trener w dziejach francuskiej drużyny narodowej. Pod jego kierownictwem "Trójkolorowi" wywalczyli tytuł mistrzów świata w 2018 roku, wicemistrzostwo Europy w 2016 roku oraz srebro na mundialu w 2022 roku. Wydawało się, że na obecnych mistrzostwach Francuzi znów powalczą o najważniejsze trofeum, prezentując najwyższą formę w drodze do półfinału. Na tym etapie musieli jednak uznać wyższość doskonale dysponowanych Hiszpanów, którzy wygrali 2:0, wyraźnie dominując na boisku. Przed zespołem Didiera Deschampsa pozostaje jeszcze starcie o trzecie miejsce ze stroną przegraną z meczu Anglia - Argentyna. Po zakończeniu turnieju słynny szkoleniowiec, pełniący swoją funkcję od 2012 roku, definitywnie pożegna się z kadrą. Na jego następcę wybrano już Zinedine'a Zidane'a, kolejną ikonę francuskiej piłki.

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Zinedine Zidane zastąpi Didiera Deschampsa na stanowisku selekcjonera

Już kilkanaście miesięcy temu, w wywiadzie dla stacji TF1, obecny selekcjoner zadeklarował, że po mistrzostwach świata w USA, Meksyku i Kanadzie zrezygnuje ze swojej funkcji.

W 2026 roku to będzie koniec. Spędziłem ten czas z tym samym pragnieniem i pasją, by utrzymać Francję na najwyższym poziomie, ale 2026 rok to bardzo dobry (żeby skończyć przygodę z reprezentacją - red.). Każdy powinien być gotów powiedzieć: stop, jest później życie. Najważniejsze jest, aby Francja pozostała na szczycie, tak jak było to przez wiele lat

– zaznaczył Didier Deschamps. Bezpośrednio po zakończeniu spotkania z Hiszpanią, znany z doskonałych informacji transferowych Fabrizio Romano ogłosił nadejście "nowej ery w reprezentacji Francji". Nowym opiekunem "Trójkolorowych" zostanie Zinedine Zidane, co przewidywano od dłuższego czasu. "Zizou" i Deschamps doskonale znają się z boiska – wspólnie sięgnęli po mistrzostwo świata w 1998 roku oraz mistrzostwo Europy dwa lata później.

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