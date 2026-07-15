MŚ 2026 w piłce nożnej. Brytyjczycy przed półfinałem pełnym historycznych podtekstów

Czas na upragniony rewanż

Brytyjska prasa przed wieczornym meczem koncentruje się na dawnych futbolowych upokorzeniach. Głównym tematem wspomnień jest legendarna bramka zdobyta przez Diego Maradonę na mundialu w 1986 roku oraz usunięcie z boiska Davida Beckhama w 1998 roku. Dziennikarze na wyspach traktują to spotkanie jako jedno z najważniejszych wydarzeń dla reprezentacji na przestrzeni ostatnich dekad.

"Oto moment, by przejść do historii, po »ręce Boga« Maradony i czerwonej kartce Beckhama w 1998 roku" - zaznaczono.

Selekcjoner angielskiej kadry robi wszystko, by zachować spokój przed kluczowym starciem. Thomas Tuchel celowo tonuje nastroje w obozie brytyjskim, choć przed wcześniejszymi fazami mistrzostw wolał dodawać zespołowi energii. Eksperci zauważają, że wyspiarze dysponują odpowiednim potencjałem i organizacją, by zameldować się w wielkim finale.

"Anglia ma narzędzia i trenera dające szanse, by wygrać. Jeśli spokój i chłodne głowy zwyciężą" - ocenia komentator „Timesa”.

Polityczne tło w cieniu sportu

Dla kibiców z Ameryki Południowej dzisiejsza rywalizacja ma znacznie szerszy, pozasportowy wymiar. Argentyńczycy wciąż noszą w pamięci wojnę o Falklandy z 1982 roku, co przekłada się na ogromne napięcie w ich kraju. Brytyjskie media dostrzegają w obozie rywala syndrom oblężonej twierdzy, który potęguje histeryczną atmosferę w społeczeństwie.

"Dla Anglików nie chodzi już o wojnę o Falklandy. A Argentyńczycy? Konflikt wciąż tkwi w ich pamięci, która przekazana została ustnie piłkarzom i trenerowi. Nie da się od niej uciec w mediach tradycyjnych i portalach społecznościowych” - zaznaczyła gazeta.

Dzisiejszy półfinał, którego początek zaplanowano na godzinę 21 czasu polskiego, zwiastuje niezwykle trudną przeprawę dla obu ekip. Choć statystyki i szerokość składu przemawiają za kadrą Anglii, drużyna broniąca tytułu potrafi sprowadzić każde spotkanie do twardej walki fizycznej. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że chłodna taktyka zejdzie na drugi plan wobec ogromnego ładunku emocjonalnego.