Finał 63. Festiwalu w Opolu zdominowała biel. Szroeder, Żak i Bończyk w kreacjach niczym panny młode

Białe suknie na 63. Festiwalu w Opolu. Wybieg mody ślubnej w amfiteatrze

Ostatnia odsłona muzycznego święta zgromadziła czołowe postaci rodzimego show-biznesu. Wokaliści i muzycy przez kolejne dni dostarczali festiwalowej publiczności niezapomnianych wrażeń. Koncert zamykający opolską imprezę zapisał się jednak w pamięci nie tylko ze względu na warstwę muzyczną, ale przede wszystkim wizualną. Sceniczny blask zdominowały jasne barwy, a dzięki eleganckim kreacjom słynny amfiteatr przypominał ekskluzywny pokaz mody panny młodej.

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Ewa Błaszczyk, Olga Bończyk i Natalia Szroeder zachwyciły w Opolu. Gwiazdy w bieli

Festiwalową publiczność oczarowała między innymi Ewa Błaszczyk. Znana piosenkarka i aktorka potwierdziła na scenie, że klasyczny styl zawsze obroni się sam. Śnieżnobiały ubiór artystki magnetyzował wzrok, za co zgromadzeni widzowie odwdzięczyli się burzą oklasków.

Podobny entuzjazm wzbudziła obecność Olgi Bończyk, od której wręcz biła wyjątkowa klasa. Osoby śledzące koncert żywo komentowały doskonałą sylwetkę piosenkarki. Można śmiało stwierdzić, że upływający czas zupełnie nie wpływa na znakomitą prezencję tej popularnej gwiazdy.

Kolejną wyrazistą postacią tego wieczoru okazała się Natalia Szroeder. Piosenkarka młodego pokolenia zaprezentowała rewelacyjne wyczucie najnowszych trendów modowych. Jej jasny strój łączył w sobie powiew nowoczesności ze zjawiskowym efektem wizualnym, upodabniając ją do baśniowej księżniczki.

Swoim ubiorem mocno wyróżniła się również Katarzyna Dąbrowska. Artystka emanowała subtelnością, a jej strój fenomenalnie współgrał z nostalgiczną atmosferą całego wydarzenia. Uwagę obserwatorów przykuła przede wszystkim bardzo oryginalna marynarka, która stanowiła główny i najjaśniejszy punkt jej opolskiej stylizacji.

W zestawieniu najlepiej ubranych uczestniczek finału nie mogło zabraknąć Katarzyny Żak. Zgromadzona widownia nie miała wątpliwości, że wygląd aktorki był wprost olśniewający. 62-letnia gwiazda wystąpiła na deskach amfiteatru w ramach widowiska zatytułowanego „Kiedy mnie już nie będzie”.

Zestawienie zamyka Hanna Śleszyńska, która w pełni wykorzystała swój moment przed opolską publicznością. Kolejny raz udowodniła, że prawdziwa gracja jest absolutnie ponadczasowa. Popularna aktorka skutecznie skupiała na sobie obiektywy aparatów, konkurując z największymi sławami muzycznymi tego wielkiego finału.

Czyje modowe wybory zrobiły na was największe wrażenie podczas tego wieczoru?

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