Żałoba narodowa w Polsce. TVP odwołuje emisję popularnych programów rozrywkowych

Spis treści TVP zmienia niedzielną ramówkę. Widzowie nie zobaczą popularnych programów

TVP zmienia niedzielną ramówkę. Widzowie nie zobaczą popularnych programów

Cały kraj jest wstrząśnięty wydarzeniami, które rozegrały się w sobotę w stolicy Małopolski. Na krakowskim Rynku Głównym 7 listopada 2026 roku przeprowadzono tragiczny w skutkach atak, który kosztował życie sześciu osób i doprowadził do zranienia kilkunastu kolejnych. Służby zdołały już ująć mężczyznę podejrzewanego o dokonanie tego zamachu. Dramat ten odbił się szerokim echem w społeczeństwie, wymuszając jednocześnie zmiany w działaniu stacji telewizyjnych oraz innych mediów.

W obliczu tej tragedii prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o wprowadzeniu w kraju dwudniowej żałoby narodowej. Skutkuje to odwołaniem lub modyfikacją wielu zaplanowanych wcześniej imprez oraz audycji o charakterze rozrywkowym. Analogiczne działania podjęła Telewizja Polska. Odbiorcy, którzy nastawiali się na niedzielny relaks z ulubionymi gospodarzami i uczestnikami znanych widowisk, muszą uzbroić się w cierpliwość i poczekać na nowe terminy emisji.

Komunikat dotyczący korekt w ramówce pojawił się na oficjalnych kontach TVP w mediach społecznościowych. Stacja wyjaśniła, że z powodu trwającej żałoby narodowej niedzielny harmonogram emisji ulegnie zmianie i część zaplanowanych wcześniej pozycji nie trafi na antenę.

Modyfikacje uderzą głównie w fanów dwóch popularnych widowisk. Na ekranach nie pojawią się nowe odcinki formatów „Szansa na sukces” i „Tak to leciało”. Ponadto nadawca zdecydował o usunięciu z planu emisji powtórkowego wydania show „Kocham Cię, Polsko!”. Przedstawiciele telewizji podkreślili, że krok ten stanowi wyraz szacunku dla śmiertelnych ofiar krakowskiego zamachu oraz wszystkich poszkodowanych w tym zdarzeniu.

25

W niedzielę nie wyemitujemy premierowych odcinków programów "Szansa na sukces" i "Tak to leciało", a także powtórki programu "Kocham Cię, Polsko!". Zmiany są związane z ogłoszoną żałobą narodową po tragicznych wydarzeniach w Krakowie - poinformowano w komunikacie opublikowanym przez TVP.

Oświadczenie nadawcy natychmiast spotkało się z odzewem w sieci. Internauci zaczęli dociekać, czy cięcia w ramówce ograniczą się tylko do wspomnianych tytułów, czy też dotkną innych lubianych produkcji, które regularnie emitowane są w weekendowe dni. Widzowie w sekcji komentarzy dopytywali o losy takich hitów jak „Familiada”, „Jaka to melodia?” czy „Rolnik szuka żony”.

Do tej pory Telewizja Polska nie udzieliła szczegółowych odpowiedzi na liczne pytania zdezorientowanych widzów. Sytuację dodatkowo komplikował fakt, że w serwisie internetowym stacji nadal widniała stara, nieaktualna wersja programu telewizyjnego. Odbiorcy nie wiedzieli zatem, czym nadawca zastąpi wycofane z anteny widowiska. Brakowało także jasnych informacji, czy reszta niedzielnych pozycji programowych zostanie pokazana zgodnie z pierwotnym planem.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam! Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

Dzieci i młodzież mogą dzwonić pod numer 116 111, a osoby dorosłe pod numer 116 123 lub do Centrum Wsparcia pod numer 800 70 2222. Połączenia są bezpłatne i anonimowe.