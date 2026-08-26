Fani grożą bojkotem! Bez znanej Tośki nie obejrzą "A właśnie, że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później"

Decyzja o pominięciu Joanny Jabłczyńskiej w obsadzie nowego filmu opartym na książce Katarzyny Grocholi zaskoczyła wszystkich. W 2004 roku aktorka wcieliła się w rolę nastoletniej córki Judyty (granej przez Danutę Stenkę) w pierwszej części kultowej serii. W niedawnym wywiadzie dla "Super Expressu" Jabłczyńska szczerze opowiedziała o swoich odczuciach związanych z brakiem angażu. Towarzyszące jej podczas tej rozmowy ogromne emocje są trudne do opowiedzenia w tekście.

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Fani czekali na kontynuację "Nigdy w życiu"

Miłośnicy ekranizacji książek Katarzyny Grocholi od dawna wyczekiwali nowej produkcji, powstającej na bazie piątego tomu słynnego cyklu. Autorka powieści bacznie śledzi powstawanie filmu "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później". Choć potwierdzono powrót Danuty Stenki do roli Judyty, pozostała część obsady utrzymywana jest w tajemnicy. Wiadomo już jednak na pewno, że w obsadzie zabraknie Joanny Jabłczyńskiej w roli Tośki.

Słowa Joanny Jabłczyńskiej wywołały falę oburzenia wśród miłośników serii. Na instagramowym profilu "Super Express_Rozrywka" posypały się ostre komentarze, w tym nawet wulgaryzmy. Znaczna część internautów zadeklarowała, że z powodu tej decyzji castingowej zbojkotuje film "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później" i nie wybierze się do kina.

Sonda Pójdziesz na film "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później" bez Jabłczyńskiej w roli Tośki? Nigdy w życiu! Pewnie, że tak, jest mi obojętne, kto zagra Tośkę A kto to jest Tośka?

Bez Joanny Jabłczyńskiej w roli Tosi nie idą do kina

Mamy paskudne czasy, widać, że ta sytuacja sprawiła Pani ogromny smutek. Reporterka w szoku, jest, szkoda bardzo! Ja to bojkotuje, już mnie ten film nie interesuje Mega, mega smutne :( I wszystko na temat- nie pójdę na pewno do kina jak nie ma Asi -Tosi . Zostanę przy książce . Rolę Tosi tylko może zagrać Joanna Jabłczyńska nikt inny nie podoła . Wielka szkoda , tak czekałam na ten film Przecież Tosia jest tylko jedna tak jak jeden jest Killer Szok, nie wiem co powiedzieć. Czekałam na ten film. Pani Stenka, pani Asia. Nie mam pojęcia kogo tam wcisnęli ale zrobili błąd. Masa ludzi nie pójdzie do kina. Ja na pewno nie. Czyli Tośka obsadzona po znajomości.. wielka szkoda ... Nie pojmuje tego i skoro pani Danuta Stenka w nim gra czemu nie dała ultimatum że zagra tylko wtedy gdy Tosię zagra Joasia 143143143 Nie ma innej Tosi!143143143 Zmiana planów - nie pójdę do kina Masakra. Pier***ę ten film w takim razie

Teoria spiskowa dotycząca nowej aktorki grającej Tośkę

Szybko pojawiły się spekulacje dotyczące obsadzenia nowej aktorki w roli córki głównej bohaterki. Jeden z internautów podzielił się swoimi podejrzeniami, sugerując, kogo zobaczymy na ekranie zamiast Joanny Jabłczyńskiej.

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A jakiś czas temu córka pisarki tej książki wspominała że już sama nie wie która to jej jest mama biologiczna ( pisarka) czy Pani Stenka więc może to ona ją zagra hmmm??