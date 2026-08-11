Były zawodnik NBA zakłada perukę i chce grać w żeńskiej lidze. Wyśmiewa absurdalne przepisy

Peruka, makijaż i wyzwanie Royce'a White'a: "To moja kobieca era!"

Świat sportu żyje nowymi doniesieniami o Royce White, dawnym koszykarzu z najlepszej ligi świata, który postanowił zszokować opinię publiczną. 35-latek zadeklarował, że w 2027 roku zgłosi się do draftu WNBA, zapowiadając rozpoczęcie swojej "kobiecej ery".

Jak podaje serwis TMZ, sportowiec poparł swoje słowa czynami, publikując na platformie X fotografię w damskiej peruce. Stwierdził przy tym, że zdążył ją już "przetestować na boisku". Jego zachowanie jest traktowane jako celowe uderzenie w oponentów i obecne regulacje.

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– Jeśli nie napiszecie "taaak, królowo", jesteście transfobami. Naprawdę nie rozumiem całej tej nienawiści, chcę tylko pograć trochę w koszykówkę z moimi koleżankami –

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Były koszykarz NBA uderza w LeBrona i obnaża absurd przepisów

W swojej kontrowersyjnej akcji Royce White nie jest odosobniony, gdyż wcześniej na podobny krok zdecydował się Enes Kanter, inny były zawodnik NBA. Zarówno White, jak i Kanter, celowo wykorzystują niejasności w regulaminie WNBA. Przepisy ligi mówią, że mogą w niej występować "wyłącznie kobiety", ale brakuje precyzyjnej definicji płci oraz metod jej weryfikacji. Zawodnicy ironizują, że do gry z kobietami wystarczy samo oświadczenie.

Podczas wywiadu dla Fox News Royce White poszedł jeszcze o krok dalej, wykorzystując postać LeBrona Jamesa. Zasugerował, że po zakończeniu kariery w męskiej lidze, gwiazdor mógłby zadeklarować się jako osoba transpłciowa, aby kontynuować swoją dominację w rozgrywkach kobiecych.

Inicjatywa White'a jest odbierana jako atak na poprawność polityczną w sporcie, a jej głównym celem ma być zmuszenie władz do wprowadzenia precyzyjnych i jednoznacznych przepisów. Kariera koszykarza w NBA została przerwana przez problemy lękowe, jednak teraz znów znalazł się w centrum uwagi, wywołując dyskusję, jakiej nie było od dawna.