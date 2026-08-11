UEFA zmienia system VAR. Ile czasu potrwa decyzja sędziowska?

Szybsze decyzje dzięki systemowi VAR w Europie

UEFA dąży do usprawnienia wideoweryfikacji podczas meczów piłkarskich w obecnym sezonie. W przyszłości sprawdzanie sytuacji przez system VAR ma trwać zaledwie od 60 do 90 sekund. Jak poinformował szef sędziów UEFA, Roberto Rosetti, interwencje wideo mają dotyczyć jedynie ewidentnych pomyłek, co wpłynie na płynność gry na murawie.

Nowe podejście obejmuje także sposób oceny fauli i czerwonych kartek, gdzie znaczenie ma całościowy kontekst zdarzenia, a nie tylko stopklatki. Zamiast izolowanych kadrów sędziowie będą częściej analizować rozwój wypadków w czasie rzeczywistym. To krok w stronę bardziej realistycznego interpretowania przewinień na boisku, zamiast drobiazgowej weryfikacji.

"Nie podejmujemy decyzji jak w grze na PlayStation. Kontekst piłkarski jest ważny" - powiedział Rosetti.

"Cieszymy się z każdego sędziego, który ma odwagę, by tak postąpić. Chcemy zdecydowanych rozjemców z osobowością na boisku, to pozostaje podstawą" - podsumował Rosetti.

Czym jest platforma Clear Line od UEFA?

Kluczowym elementem nowej strategii UEFA jest platforma „Clear Line”, zaprezentowana we wtorek, 11 sierpnia 2026 roku. Jej głównym zadaniem jest ujednolicenie interpretacji przepisów oraz wyznaczenie wyraźnej granicy między autorytetem sędziego głównego a interwencją VAR. Obejmuje ona obecnie ponad 150 analiz rozmaitych przypadków boiskowych.

Platforma, skierowana zarówno do sędziów i zawodników, jak i kibiców czy komentatorów, będzie stale aktualizowana o nowe materiały i scenariusze. Technologia wideo ma służyć tylko do naprawy oczywistych i wyraźnych błędów, pozostawiając ostateczne zdanie zdecydowanemu na boisku arbitrowi. Działania te mają na celu standaryzację orzecznictwa na wszystkich szczeblach rozgrywek piłkarskich w Europie.