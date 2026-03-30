Ewa Kasprzyk potrafi rozładować napięcie

Ewa Kasprzyk od zawsze jest znana ze swojej bezpośredniości i niesamowitego poczucia humoru. Jurorka programu "Taniec z Gwiazdami" potrafi rozbawić publiczność i często dzięki swoim ciętym żartom rozładowuje nerwową atmosferę na planie.

W trakcie jednego z niedawnych odcinków show gwiazda zapragnęła zaprezentować coś, co służy jej do odprężenia. Zanim jednak wydobyła ów przedmiot spod jurorskiego blatu, wygłosiła krótki komentarz, który natychmiast wywołał powszechne rozbawienie w studiu.

Co Ewa Kasprzyk robi w wannie? Jurorka "Tańca z Gwiazdami" rozbawiła studio do łez

Aktorka wyznała, że ma pod ręką sprzęt, po który sięga, gdy potrzebuje wytchnienia i relaksu. Zaznaczyła, że szczególnie przydaje jej się to podczas odprężających kąpieli w wannie. Już po tych słowach na twarzach widzów i pozostałych jurorów zagościły wymowne uśmiechy. Kiedy Ewa Kasprzyk zaczęła szukać pod stołem, atmosfera w studiu zgęstniała od oczekiwania na to, co za moment się wydarzy.

Zaskoczenie było ogromne, gdy okazało się, że aktorka trzyma w dłoni całkowicie niewinną maszynkę do puszczania mydlanych baniek. Napięcie momentalnie opadło, a całe studio wybuchnęło gromkim śmiechem. To była znakomita rozrywka!

W powietrzu zaczęły unosić się kolorowe bańki. Prowadzący i jurorzy zanosili się od śmiechu. Sama Ewa Kasprzyk najwyraźniej doskonale zdawała sobie sprawę z tego, jak dwuznacznie zabrzmiała jej wcześniejsza zapowiedź, co zapewne było jej celowym zabiegiem.

