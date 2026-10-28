Nielegalny tytoń i alkohol w Lęborku. Służby zabezpieczyły ponad 720 kg tytoniu

Nielegalny tytoń i alkohol w Lęborku. Służby zabezpieczyły towar bez akcyzy

Lęborscy kryminalni oraz funkcjonariusze Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni weszli 21 października do pomieszczeń zajmowanych przez 64-latka. Wcześniej, w wyniku pracy operacyjnej, ustalili, że mężczyzna może przechowywać znaczne ilości nielegalnego tytoniu i alkoholu. W mieszkaniu, pomieszczeniu gospodarczym oraz dwóch magazynach znaleźli ponad 720 kg tytoniu, przeszło 600 sztuk papierosów i prawie 400 litrów alkoholu etylowego. Zabezpieczony towar nie miał wymaganych oznaczeń akcyzowych.

64-latek z Lęborka usłyszał zarzut przestępstwa skarbowego

Policjanci zatrzymali 64-letniego mieszkańca Lęborka. Został oddany do dyspozycji funkcjonariuszy Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, którzy prowadzą sprawę. Mężczyzna usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa skarbowego z art. 69a §1 kodeksu karnego skarbowego. Przepis przewiduje karę pozbawienia wolności, grzywnę do 720 stawek dziennych albo obie te kary łącznie. Nawet przy założeniu minimalnego wynagrodzenia grzywna może przekroczyć 115 tys. zł.

Skarb Państwa mógł stracić około 1,2 mln zł

Według służb działanie 64-latka naraziło Skarb Państwa na straty rzędu 1,2 mln zł. Według służb szacowane straty są związane z zabezpieczonym tytoniem, alkoholem etylowym i papierosami bez wymaganych oznaczeń akcyzowych. Postępowanie w sprawie prowadzą funkcjonariusze Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni.

Źródło: Policja.pl