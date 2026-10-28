Zadymienie w Jeleniej Górze. Policjanci wyprowadzili mieszkańców z wielorodzinnego budynku

Zadymienie w Jeleniej Górze. Policjanci weszli do budynku

Zgłoszenie wpłynęło 26 października 2026 roku około godziny 4.00. Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zostali skierowani do jednego z wielorodzinnych budynków na terenie miasta. Ze zgłoszenia wynikało, że w jednym z mieszkań doszło do pożaru, a w budynku było zadymienie. Po wejściu do budynku funkcjonariusze poczuli zapach spalenizny. Na pierwszym piętrze zauważyli dym oraz kobietę. Wyprowadzili ją na zewnątrz. Kobieta poinformowała ich, że w budynku mogą przebywać inni mieszkańcy potrzebujący pomocy.

Ewakuacja mieszkańców z zadymionego budynku w Jeleniej Górze

Zadymienie narastało i utrudniało poruszanie się po budynku oraz sprawdzanie kolejnych pomieszczeń. Policjanci rozpoczęli sprawdzanie mieszkań, aby ustalić, czy w środku nie pozostały osoby wymagające pomocy. Na miejsce przybyli również strażacy, którzy rozpoczęli działania gaśnicze w lokalu, w którym doszło do zadymienia. Policjanci współpracowali ze strażakami, pomagając mieszkańcom opuścić budynek. Z budynku wyprowadzono między innymi rodzinę z kilkuletnią dziewczynką oraz pozostałych lokatorów.

Pomoc dla kilkuletniej dziewczynki

W trakcie działań okazało się, że kilkuletnia dziewczynka skarżyła się na złe samopoczucie. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Do czasu przyjazdu ratowników dzieckiem opiekowali się policjanci. Funkcjonariusze zadbali, by dziewczynka czuła się bezpiecznie, i zapewnili jej wsparcie.

Źródło: Policja.pl