Ewa Fedak w Miss Polski 2026. Kim jest finalistka o zachwycającej przeszłości artystycznej?

Od sceny operowej po place budowy

Ewa Fedak z pewnością nie pasuje do stereotypowego wizerunku uczestniczki konkursów piękności. Mając zaledwie jedenaście lat, występowała na deskach Teatru Wielkiego w rodzinnej Łodzi, wykonując partie w „Tosce” i „Carmen” w języku włoskim oraz francuskim. Jej artystyczna droga trwała przez kolejną dekadę – jako chórzystka opanowała repertuar w dwunastu językach, koncertując m.in. w Niemczech, Izraelu, Czechach czy Belgii. Zanim jednak jej kariera potoczyła się na dobre w stronę aktorstwa, a zdawała nawet do prestiżowej łódzkiej szkoły filmowej, postawiła na zupełnie inną dziedzinę.

Dziś 25-letnia reprezentantka województwa łódzkiego twardo stąpa po ziemi jako inżynierka budownictwa, ze specjalistycznym dyplomem zdobytym na Politechnice Łódzkiej. Na co dzień zawodowo zajmuje się administracją obiektów budowlanych, jednocześnie kontynuując edukację na studiach magisterskich z zarządzania biznesem. Jej bogaty życiorys uzupełnia również cenne doświadczenie międzynarodowe – rok akademicki spędziła w Portugalii, co ukształtowało jej otwartość na świat.

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Nieszablonowe pasje i sztuka szukania balansu

Jeśli wyobrażacie sobie, że po pracy na budowie i zajęciach na uczelni finalistka Miss Polski zwalnia tempo, jesteście w błędzie. Czas wolny Ewy jest równie zróżnicowany co jej unikalna ścieżka edukacyjna. Kiedy tylko zdejmuje inżynierski kask, chętnie wyrusza w góry na długie wędrówki lub pływa na desce surfingowej. Swoją niezwykłą zręczność szlifuje również poprzez żonglowanie, które stało się jednym z jej najbardziej oryginalnych zainteresowań.

Balans w tak dynamicznym życiu odnajduje w znacznie spokojniejszych, tradycyjnych aktywnościach. Ewa uczy się obecnie robienia na drutach, co stanowi dla niej idealną przeciwwagę dla pędu nowoczesnego świata. To zestawienie skrajnych pasji tworzy obraz aktywnej, współczesnej kobiety, która nie boi się próbować nowych rzeczy i systematycznie wychodzić ze swojej strefy komfortu.

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Dlaczego pewność siebie młodych kobiet to jej priorytet

Za udziałem Ewy Fedak w prestiżowym konkursie stoi bardzo konkretny cel. Od ponad pięciu lat reprezentantka województwa łódzkiego systematycznie pracuje z młodzieżą jako korepetytorka. To właśnie ta regularna praca edukacyjna z dorastającymi uczniami uświadomiła jej powszechny, niepokojący problem – ogromny brak pewności siebie i narastające trudności z samoakceptacją, które dotykają w szczególności młode dziewczęta.

Finalistka zamierza z pełną świadomością wykorzystać medialną platformę, jaką daje jej konkurs, do inspirowania i wspierania młodszego pokolenia. Wierzy, że dawno utarte stereotypy o rolach płciowych można trwale zmienić. Jak sama wyraźnie podkreśla: „Chcę pokazać młodym dziewczynom, że można z powodzeniem łączyć świat nauk ścisłych z kobiecością”.

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Kiedy poznamy nową Miss Polski 2026?

O tym, czy wszechstronna inżynierka z województwa łódzkiego sięgnie po najwyższe trofeum, przekonamy się już na początku sierpnia. Wielki finał 37. edycji Miss Polski 2026 odbędzie się w niedzielę, 2 sierpnia 2026 roku, w urokliwym Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. Stanowi on punkt kulminacyjny tegorocznego Festiwalu Piękna 2026. O unikalną koronę oraz nagrodę główną o wartości 100 tysięcy złotych powalczą 24 wyselekcjonowane kandydatki z całej Polski. Emocjonującą transmisję na żywo będzie można śledzić na antenie Telewizji Polsat, punktualnie od godziny 19:55.

Samo wydarzenie zapowiada się na spektakularne, dopracowane w każdym calu widowisko. Za reżyserię telewizyjnej gali odpowiada Joanna Majorkiewicz, a dynamiczne układy taneczne przygotowała uznana choreografka Anna Bubnowska. Show poprowadzi zgrany duet prezenterek: Agnieszka Hyży i Ilona Krawczyńska. Na scenie nie zabraknie również potężnych głosów polskiej sceny muzycznej – swoje największe przeboje wykonają m.in. Cleo, Tatiana Okupnik, Antek Smykiewicz oraz popularny chór Sound'n'Grace. Ostateczną decyzję o tym, komu ustępująca Miss Polski 2025, Oliwia Mikulska, przekaże swój tytuł, podejmie wyjątkowe jury. W loży oceniających zasiądą między innymi Ida Nowakowska oraz nowo wybrani Miss i Mister Supranational 2026.