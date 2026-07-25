Po udziale w "Królowej przetrwania" spadł na nią hejt. Spektakularna metamorfoza

Monika Jarosińska w programie Królowa przetrwania

Ostatnie miesiące przyniosły Monice Jarosińskiej powrót na nagłówki portali i czasopism. Wszystko za sprawą jej udziału w reality show TVN "Królowa przetrwania". Aktorka, którą widzowie pamiętają z seriali takich jak "Samo życie" czy "Dziewczyny ze Lwowa", zaprezentowała się z bardzo przyjaznej strony. Choć pełniła funkcję kapitanki drużyny, która ponosiła pasmo porażek, zdobyła sympatię pozostałych uczestniczek i dotarła aż do półfinału programu.

Aktorka Monika Jarosińska o swoich problemach zdrowotnych

Po zakończeniu emisji "Królowej przetrwania", Monika Jarosińska spotkała się z lawiną nieprzychylnych komentarzy. Użytkowniczki sieci zarzucały jej nadmierne korzystanie z zabiegów medycyny estetycznej. Aktorka nigdy nie ukrywała tego tematu, podobnie jak faktu, że zmaga się z objawami menopauzy. Przyznała również, że ostatnie lata były dla niej wyjątkowo trudne ze względu na problemy zdrowotne, takie jak depresja, operacja tętniaka mózgu i poważna operacja kręgosłupa.

Nic więc dziwnego, że twórcy "Królowej przetrwania" zaprosili ją do udziału w show. Życiowe doświadczenia Moniki Jarosińskiej pokazują, że potrafi przetrwać najcięższe chwile. Przełożyło się to jednak na jej wizerunek, co spotkało się z surową oceną ze strony niektórych widzów. Aktorka odpowiedziała na hejt w bardzo nietypowy sposób, zaskakując złośliwych internautów, przyznając im rację.

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Reakcja Moniki Jarosińskiej na hejt w sieci

W odpowiedzi na krytykę, Jarosińska opublikowała w sieci szczery post.

Nawiązując do komentarzy o moim „dziwnym wyrazie twarzy”… Tak, przyznaję się – bez bicia. Może trochę nietrafione zabiegi, no cóż… każdemu się zdarza. Człowiek czasem chce coś poprawić, a wychodzi… różnie. Tak, powiększyłam też usta – dziś uważam, że to był średni pomysł. Ale mówię o tym otwarcie, bo nie mam zamiaru udawać, że wszystko zawsze było idealnie

Jarosińska wyjaśniła również, że przed programem znacząco straciła na wadze z powodu problemów zdrowotnych.

Do tego bardzo dużo schudłam przed programem – przez chorobę, nie żadną „magiczną dietę”. I powiem Wam szczerze… momentami sama patrzyłam na siebie i myślałam: „kim jest ta dziewczyna?”. Ale wiecie co? To też jestem ja. Z błędami, z doświadczeniami, z lekcjami. I uczę się siebie na nowo – bez ściemy. A dziś? Już wróciłam do takiego stanu, który bardzo lubię

Od zakończenia zdjęć do programu minął prawie rok. W sieci pojawiły się nowe zdjęcia Moniki Jarosińskiej, na których prezentuje się znakomicie. Zmiana jest bardzo widoczna i pokazuje, że aktorka wróciła do pełni formy.

Zobaczcie w naszej galerii, jak zmieniła się Monika Jarosińska.

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